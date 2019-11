Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Sentiero Valtellina, con tre interventi da Bormio si va a Colico Valdisotto ha avviato l’iter per il finanziamento delle opere sul percorso. I punti sono Aquilone, San Bartolomeo e Verzedo.

Diventerà realtà l’intero percorso della ciclabile da Bormio a Colico, lungo il sentiero “Valtellina”, con ben tre interventi che riguardano il territorio comunale di Valdisotto. È infatti in corso, da parte degli uffici della Comunità montana Alta Valtellina, la progettazione di due interventi già interamente finanziati. Per quanto riguarda il tratto “Aquilone (dove attualmente termina la ciclabile) - Sant’Antonio” (in prossimità dei pozzi in disuso) è stato approvato il progetto definitivo, per un importo di 500mila euro, e l’inizio delle opere è previsto per la prossima primavera, mentre il tratto denominato “Val Pola (al termine della ripida salita) - San Bartolomeo (in corrispondenza dell’innesto del torrente Presure con il fiume Adda)” per 582mila euro, è già stato appaltato.

Relativamente al completamento del sentiero Valtellina l’ultimo tratto ancora mancante, tra la “Val Pola” (al termine della ripida salita) e Verzedo (nel comune di Sondalo), è stato da poco finanziato interamente dalla provincia di Sondrio e da regione Lombardia - ha fatto sapere il sindaco di Valdisotto Alessandro Pedrini - nell’ambito degli interventi dell’accordo quadro di sviluppo territoriale 2019 e 2020, sui fondi relativi al demanio idrico, per un totale di 1.565.000 euro. Quest’ultimo intervento consentirà così di collegare definitivamente Bormio a Colico con un percorso ciclopedonale di rilievo nazionale. Sempre nell’ambito della mobilità sostenibile, con il bando regionale di cofinanziamento a favore dei comuni per la realizzazione di interventi per la riduzione dell’incidentalità stradale, regione Lombardia ha approvato la graduatoria degli interventi e, tra quelli al momento ancora non finanziati (secondo in graduatoria), risulta quello relativo al secondo lotto del percorso ciclopedonale tra le frazioni di Eira e Piatta per complessivi 400mila euro.

Dando uno sguardo in avanti, alle Olimpiadi 2026, sono due gli interventi in corso di progettazione in Valdisotto che rivestono un’importanza fondamentale anche e soprattutto alla luce dell’evento a cinque cerchi. Il primo - ha sottolineato Pedrini - è la realizzazione di un nuovo parcheggio in località Ciuk, per 140mila euro, mentre il secondo è la riqualificazione dell’area di arrivo a Bormio 2000 con la sistemazione di nuovi parcheggi e mitigazione ambientale dell’isola ecologica per 350mila euro. Inoltre da sottolineare che la provincia di Sondrio ha finanziato, con un contributo complessivo di 100mila euro, la messa in sicurezza e la riqualificazione dello svincolo tra la strada provinciale n. 29 “Le Motte di Oga” e l’uscita della nuova galleria della tangenziale per Livigno, che attualmente non consente l’imbocco della direzione per Santa Lucia per chi proviene da Oga. Siamo in attesa - ha concluso il primo cittadino - della sottoscrizione di un apposito protocollo d’intesa con la Provincia che definisca modalità e tempi di esecuzione delle opere. Con la realizzazione dell’intervento, finalmente si provvederà a risolvere la problematica di accesso alla frazione di Santa Lucia attualmente non consentito per coloro che scendono da Oga.

