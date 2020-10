Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Scuole: impossibile entrare alle 9 Lezioni a distanza, ognuno per sé Presidi e provveditore a confronto sulle nuove norme regionali e nazionali - «Il sistema dei mezzi pubblici rende impraticabile la modifica degli orari». Attesi chiarimenti

Punto uno: iniziare le lezioni nelle scuole superiori alle 9 anziché alle 8 non si può fare, almeno in provincia di Sondrio. Non per mancanza di volontà, ma perché il sistema attuale dei trasporti non lo consente, essendo calibrato sull’orario delle lezioni in vigore.

Punto due: i presidi delle superiori che sulla scorta dell’ordinanza regionale di venerdì scorso, hanno già rivisto l’orario, integrando didattica in presenza e a distanza, proseguono in tal senso. Quelli che non l’hanno modificato attendono nuove indicazioni. Questione di un paio di giorni.

Punto tre: nulla cambia per le scuole dell’infanzia, le primarie e le medie: per loro si va avanti con le lezioni in presenza come prima.

In estrema sintesi questo è il quadro emerso dal confronto di ieri tra i presidi delle scuole di Valtellina e Valchiavenna e il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale. Una conferenza dei servizi urgente, convocata in streaming da Fabio Molinari, all’indomani dell’ultimo Dpcm del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e a tre giorni dall’ordinanza di Regione Lombardia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA