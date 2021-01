Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Scuola, 30 corse bus aggiuntive Spazio anche alle piccole aziende Da giovedì si torna in classe in medie ed elementari, alle superiori da lunedì. Il piano dei trasporti in provincia.

Pronti, via. Si (ri)parte: il 7 riprendono elementari e medie mentre per le superiori la ripresa sarà lunedì 11, dopo le decisioni arrivate nella notte da da Roma.

Alla ripartenza vi saranno novità - e qui stiamo parlando della nostra provincia - sul fronte dei trasporti per garantire la ripresa delle lezioni ai ragazzi delle superiori di cui 50% in presenza e il restante a distanza, come disposto lo scorso 24 dicembre da un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. A Sondrio è arrivato il via libera al piano operativo dei trasporti relativo alle scuole superiori. Che cosa contenga di preciso, tale piano, pare sia una specie di segreto di Stato, visto che è scattata la consegna del silenzio.

Siamo comunque in grado di anticipare che in provincia saranno una trentina i bus aggiuntivi rispetto allo scorso settembre per garantire il trasporto ai circa 3.700 studenti delle superiori (in totale sono poco meno di 7.500) nel pieno rispetto delle norme anti-contagio in vigore.

Di questi, una dozzina circa in più saranno al servizio degli alunni della zona del Tiranese e dell’Alta Valle, mentre una ventina per Sondrio, Bassa Valle e per la zona di Chiavenna.

La novità è l’entrata in scena, al fianco di Perego e di Stps, anche di altre aziende di trasporto locale più piccole. Bus sostitutivi sono stati previsti anche da Trenord, per potenziare il trasporto su rotaia, là dove c’è esigenza.

Da ricordare che in classe dopo le vacanze natalizie ritornano al 100 per 100 gli alunni delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle medie, mentre come anticipato prima il 50% di quelli delle superiori.

