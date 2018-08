Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Scontro con un’auto. Perde la vita in bici a due passi da casa La vittima è una donna di 42 anni. Inutile ogni tentativo dei soccorritori di salvarle la vita. Ricoverato anche il giovane alla guida della vettura

Si allunga l’elenco delle vittime delle strade della provincia di Sondrio in un’estate funestata dagli incidenti mortali.

A perdere la vita, nel tardo pomeriggio di oggi, una donna di 42 anni che viveva a Postalesio. L’incidente è avvenuto a Berbenno una manciata di minuti prima delle 19, all’incrocio tra la strada che scende da Spinedi e la via Europa. Che cosa sia successo non è ancora chiaro. Stanno cercando di stabilirlo gli uomini della Polizia stradale intervenuti sul posto per i rilievi. Sembra comunque che la donna arrivasse in bici diretta verso il birrificio che ha sede a due passi dall’incrocio. Per qualche ragione che non è stata ancora chiarita, si sarebbe immessa su via Europa proprio mentre stava arrivando la Ford Fiesta di un giovane di 26 anni che abita in zona.

Il ragazzo non sarebbe neanche riuscito a frenare, investendo in pieno la ciclista e facendola volare sull’asfalto. La donna, rimasta immobile sulla strada, ha riportato lesioni talmente gravi da ucciderla praticamente sul colpo. Il personale medico del 118 non ha potuto fare niente per salvarle la vita.

Anche il giovane alla guida dell’auto è rimasto ferito per l’impatto, tanto da essere ricoverato all’ospedale di Sondrio in codice giallo.

Le operazioni di soccorso si sono protratte per oltre un’ora, costringendo la Polizia a bloccare la sede stradale.Soltanto poco prima delle 20, quando dalla Procura è arrivata l’autorizzazione a rimuovere il corpo della vittima, è stato possibile ripristinare la normale viabilità.

