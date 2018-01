Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Schiuma nella Mera, scatta allarme La segnalazione è arrivata nei giorni scorsi, in vari momenti, da cittadini chiavennaschi che - preoccupati per la salute del corso d’acqua - hanno subito dato la segnalazione.

Schiuma bianca nella Mera. La segnalazione è arrivata nei giorni scorsi, in vari momenti, da cittadini chiavennaschi che - preoccupati per la salute del corso d’acqua - hanno subito dato l’allarme denunciando una situazione di pericolo nel tratto compreso fra via Maurizio Quadrio e il Lungomera degli Alpini. Proprio nel cuore della città, nell’acqua hanno notato la presenza di schiuma, presumibilmente dovuta a sostanze inquinanti e la preoccupazione per questa situazione ha portato alcuni a scattare fotografie e a registrare video.

Non è nota l’origine delle macchie bianche. Ma vari elementi fanno pensare a una localizzazione della fonte non troppo distante dal punto nel quale sono state osservate. Nel fiume, in tutto il tratto compreso fra Villa di Chiavenna e il lago di Novate Mezzola, sono ancora evidenti le conseguenze della frana del 23 agosto in Val Bondasca e delle successive colate e operazioni di messa in sicurezza, che hanno determinato la sostanziale scomparsa dei pesci.

Ora ci si aspetta di assistere a un lento, ma costante miglioramento della situazione, quindi la presenza di inquinanti è fonte di allarme anche se la quantità non è particolarmente elevata. Come rilevato dai cittadini che hanno voluto mettere al centro dell’attenzione questa vicenda, gli episodi sono ricorrenti e si verificano soprattutto in occasione di piogge intense o prolungate.

