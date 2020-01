Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Sant’Agata perde il suo “eroe” È morto Mario Nonini Gera Lario in lutto: vittima sabato di un infarto all’età di 72 anni. I funerali martedì alle 9,30 nella chiesa della frazione

Se n’è andato nella maniera più inattesa, all’improvviso. E la sua mancanza si avverte già terribilmente, perché lui era abituato a farsi sentire, sempre e tanto. Mario Nonini, 72 anni, adottato dalla Valtellina ma sempre legato alla sua Sant’Agata, è stato stroncato sabato da un arresto cardiaco fatale.

Aveva iniziato l’anno in ospedale a causa di una polmonite, ma non aveva smesso di segnalare situazioni a suo avviso poco chiare nella riserva Pian di Spagna. Di professione geometra, aveva lavorato a lungo in Africa e di quell’esperienza aveva scritto un libro due anni fa, “La vita è un cantiere”, dove emerge anche una gran sensibilità dell’autore.

Una volta in pensione era rientrato in Italia e dedicava le sue energie all’impegno spassionato per il prossimo e le buone cause, non rinunciando a interventi polemici laddove intravedeva situazioni discutibili o poco chiare e nel 2012 aveva anche annunciato, un po’ provocatoriamente, la sua candidatura a sindaco di Gera.

Per la piccola frazione natia aveva un amore sviscerato e, non a caso, era il presidente del gruppo Alpini locale. Il cappello con la pena nera era per lui un altro simbolo sacro e nel maggio scorso, quando i ladri svaligiarono il pullman degli Alpini di rientro dall’adunata di Milano portandosi via anche cappelli e gagliardetti, fu tra quelli che cercarono in tutti i modi di recuperarli, rivolgendosi anche al programma televisivo “Chi l’ha visto?”.

La salma di Nonini si trova nella camera ardente delle pompe funebri Peretti a Morbegno; i funerali si svolgeranno domattina, martedì 14 gennaio, alle 9.30 a Sant’Agata.

