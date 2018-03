Como il leader della Lega Nord Matteo Salvini in giro a Como con la figlia (Foto by Andrea Butti)

Salvini a spasso per Como «Vi porterò al governo» Il leader leghista ieri in centro. «Assessore comasco? Non c’è posto per tutti. Ma Como sarà rappresentata»

Prima piazza Cavour, poi i giardini a lago. Il leader della Lega Matteo Salvini, personaggio politico del momento, ieri pomeriggio era a Como, in “versione papà”, con la piccola Mirta. Lo intercettiamo mentre gioca con la figlia, in mezzo a tante altre famiglie. Giacca a vento sgargiante, alla vista del taccuino scherza: «Oggi non ho dato interviste a nessuno, sono qui in incognito...». Poi non si sottrae alle domande, anzi svela subito: «Se riusciremo, come mi auguro, ad avere un Governo, sicuramente Nicola Molteni darà una grossa mano, avrà un ruolo importante. Ha fatto battaglie su giustizia, sicurezza, legittima difesa, sulla certezza della pena. E ora “crescerà”, andrà ancora più avanti». Un’investitura in piena regola per il deputato canturino, appena rieletto.

Ma Salvini parla anche del Comune di Como e - soprattutto - della giunta regionale in via di definizione, con annessa rivolta del territorio per l’ormai quasi certa assenza di un assessore comasco (non ne abbiamo uno da 13 anni). «Ho trovato una città più curata e più pulita - tiene a dire il numero uno della Lega - Era tanto che non ci venivo “da utente”, l’ho trovata più bella».

Salvini spiega che oggi vedrà il neo presidente della Regione, Attilio Fontana. Como chiede esplicitamente un assessore, ma l’ipotesi che portava al nome del forzista Alessandro Fermi - già sottosegretario e tra i più votati alle elezioni - sembra tramontata. Salvini risponde: «I comaschi chiedono un comasco. Non c’è posto per tutti, ma vediamo».

