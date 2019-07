Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Sala d’attesa tutta nuova in stazione E per visitare Tirano c’è il bus arancio Aumentano le offerte di qualità a vantaggio di residenti e turisti.

L’attesa è finita ed anche la sala. Dopo sei mesi di chiusura e un’opera costata alle casse del Comune di Tirano 160mila euro, coperti in parte con contributi della Regione, la sala di attesa della stazione ferroviaria di Tirano, quella italiana, è stata terminata.

Ora coloro che attendono il treno lo potranno fare in un autentico salotto luminoso ed accogliente e, particolare non da poco per i turisti che vi transitano, dalla sala di attesa si potrà direttamente raggiungere l’ufficio turistico, che è sempre la prima meta quando si giunge in un posto nuovo.

Ma la riapertura della sala di attesa non è la sola piacevole notizia del fine settimana tiranese. Ha infatti iniziato a circolare, da sabato, il “Tirano tour”, il bus arancione della Perego che fornirà un trasporto urbano gratuito dalla stazione ferroviaria al Santuario di Madonna, al centro storico, a Santa Perpetua fino al Castellaccio.

Ha sempre più una dimensione turistica Tirano, che le calza a pennello dopo il boom degli ultimi anni delle presenze portate dal trenino rosso, diventato un must a livello internazionale dopo che è stato riconosciuto patrimonio dell’Unesco. Una consacrazione che ha fatto scoprire alle decine di migliaia di visitatori le bellezze architettoniche di Tirano, Santuario in primis.

Da alcuni giorni è ancora più facile la vita del turista a Tirano, ma anche dei tiranesi perché le migliorie apportate sono utilissime anche nella quotidianità. Le fasce più deboli, bambini e anziani, ovvero le categorie senza auto, avranno una bella opportunità con questo servizio gratuito che garantisce 24 corse giornaliere dalle 10,30 alle 16,30. E poter evitare di utilizzare l’auto nel traffico di via Italia è senz’altro una buona opportunità anche per molti tiranesi. L’esperimento andrà avanti tutti i giorni fino al 29 settembre, quando si tireranno le somme del gradimento mostrato da turisti e tiranesi per il servizio.

