Ritorna “Palco Libero” a Sondrio, piazzale Bertacchi tra musicisti e artisti La manifestazione si svolgerà in piazzale Bertacchi dal 10 maggio al 3 giugno.

Dare l’opportunità a musicisti e artisti di esibirsi senza pensare alle incombenze burocratiche legate alla performance; dar vita a una manifestazione che rappresenti un sostegno alle attività commerciali di piazzale Bertacchi (la cui associazione “Zona Bertacchi” sostiene l’iniziativa); offrire ai cittadini di Sondrio una preziosa occasione di intrattenimento e coesione sociale.

Tutti ingredienti che hanno segnato il successo delle prime quattro edizioni di “Palco Libero” e caratterizzeranno anche l’appuntamento in arrivo con la manifestazione promossa dall’amministrazione comunale, in particolare dall’ufficio eventi e cultura, che si svolgerà in piazzale Bertacchi dal 10 maggio al 3 giugno. Proprio in piazzale Bertacchi verrà allestito un palco dove potranno esibirsi musicisti, poeti e artisti ogni settimana dal giovedì alla domenica in due turni, il primo dalle 18 alle 19,30, il secondo dalle 19,30 alle 21.

Sarà l’amministrazione comunale a sbrigare le varie incombenze burocratiche (pagamento Siae, occupazione suolo pubblico, manifesti e comunicazione), mentre gli artisti dovranno garantirsi il loro posto sul palco di piazzale Bertacchi semplicemente compilando il modulo d’adesione (verranno ammesse le prime 30 iscrizioni) e consegnandolo all’ufficio eventi di palazzo Martinengo, dove per organizzare la manifestazione hanno lavorato alacremente Valter Mingardi con i collaboratori.

La manifestazione e le varie esibizioni verranno promosse sulla pagina Facebook e l’account Twitter di Palco Libero, oltre che in tre postazioni posizionate in centro città.

«La manifestazione - ha sottolineato l’assessore alla cultura e all’istruzione Marina Cotelli - dà il via alla tarda primavera e all’estate della città e offre agli artisti uno spazio per cimentarsi con il pubblico. Abbiamo mantenuto inalterata la sua struttura con le esibizioni la domenica vista la sua funzione sociale di puro e semplice intrattenimento».

«L’aspettativa è alta - ha fatto eco il consigliere comunale con delega alle politiche giovanili Marco Alberti -, l’iniziativa è ormai attesa e riconosciuta nel palinsesto delle manifestazioni del Comune. Gli artisti hanno voglia di mettersi in mostra e mi auguro che anche la prossima amministrazione ne riconosca la valenza e ne faccia proseguire la vita». Nel corso delle serate di Palco Libero (l’anno scorso furono una ventina le esibizioni andate in scena) saranno presenti in piazzale Bertacchi anche l’Avis e le associazioni Valtellina Veteran Car e Club moto storiche.

«Una bella iniziativa che fa vivere la città - hanno concordato i presidenti dei sodalizi Antonio Bettinelli e Arnaldo Galli -, dove potremo avere molta visibilità grazie al grande afflusso di persone nella speranza di avere un riscontro positivo soprattutto con i giovani». Va segnalato che gli artisti che si esibiranno nel corso di Palco Libero potranno richiedere, in caso di necessità, il “service” al centro musicale Motta a prezzi calmierati.

