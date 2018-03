Provera rompe gli indugi: «Mi candido» «Non si governa con le buone idee, ma con le buone idee messe in pratica: io credo di averne alcune e vorrei condividerle con chi pensa che Sondrio meriti di più».

Dopo mesi di condizionali, Fiorello Provera mette la parola fine alle illazioni e annuncia ufficialmente la sua candidatura alla corsa per palazzo Pretorio.

Un annuncio arrivato con una nota stampa in attesa di una presentazione più ampia quando anche il quadro di coalizione e liste, cui Provera sta lavorando già da tempo, sarà più chiaro.

«Ho deciso di mettere a disposizione dei miei concittadini l’esperienza e le relazioni nazionali e internazionali maturate in tanti anni di vita politica e amministrativa - le dichiarazioni di Provera -. Non è stata una decisione facile né rapida perché so bene quali sono i problemi reali e le aspettative che tutti condividiamo per la nostra città capoluogo al centro delle Alpi».

«Questa mia candidatura nasce dalla gente, dai molti amici che mi hanno chiesto di mettermi al servizio della comunità: lo faccio con umiltà perché ritengo di avere un debito di riconoscenza nei confronti di chi mi ha accolto con calore e generosità e che mi ha sostenuto per tanti anni nella mia esperienza politica e istituzionale. Sono certo che un nuovo futuro per Sondrio è possibile».

