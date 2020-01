Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Primo febbraio, si riaccende l’autovelox a Chiavenna Mancava ancora l’ufficialità, dopo che il dispositivo nei giorni scorsi è tornato al proprio posto . Il sindaco Della Bitta: «Nessuna volontà di elevare multe, ma si garantisce la sicurezza dei residenti».

Mancava solo la data ufficiale. Ora c’è anche quella. L’autovelox di via Volta tornerà in funzione il 1 febbraio. A tre mesi esatti dalla fucilata che lo ha distrutto. A darne notizia è stato il sindaco di Chiavenna Luca Della Bitta: «Verrà riattivato nei prossimi giorni, dal 1 febbraio, il sistema di controllo della velocità posizionato in via Volta oggetto di un vile e grave gesto di distruzione alla fine dello scorso ottobre. Il lavoro di queste settimane è stato quello di riparazione e sostituzione delle apparecchiature gravemente danneggiate, proseguono serrate le indagini da parte dei competenti organi che hanno in essere attività di dettaglio su profili di responsabilità ben precise e puntuali».

Le indagini, insomma, proseguono e forse è possibile attendere qualche sviluppo positivo. Come annunciato nelle scorse settimane la riaccensione dell’autovelox non sarà l’unica novità per via Volta: «La zona è stata illuminata ed è attivo un sistema a infrarossi di videosorveglianza - continua il sindaco - . Oltre alla imponente segnaletica verticale con numerosi cartelli e a quella orizzontale con vistosissimi limiti di 50 chilometri orari è stata attivata una ulteriore segnalazione luminosa di attenzione. Tutto questo per ribadire la volontà di rendere nota la presenza del sistema di rilevazione della velocità e del limite fissato a 50 che, se superato, con i margini di tolleranza mai inferiori a 5 chilometri orari, come previsto per legge, dà luogo alla sanzione».

Il sindaco torna a ribadire la bontà della scelta dell’autovelox, che tante polemiche ha scatenato. Soprattutto per l’enorme mole di multe arrivate: «In queste settimane molti cittadini, soprattutto abitanti in Via Volta e zona limitrofa, hanno commentato in diversi modi, diretti o attraverso altri canali, il fatto come sia radicalmente cambiata la sicurezza di residenti, pedoni, ciclisti, bambini delle scuole, anziani che vivono e si muovono in quella zona. Resta pertanto l’obiettivo della sicurezza molto chiaro che non lascia spazio a strumentalizzazioni o posizioni di altre possibili soluzioni che la legge non prevede, confermato anche dai dati ufficiali registrati durante il periodo di funzionamento del’autovelox dove dalla prima settimana di funzionamento all’ultima, vi è stata una riduzione di quasi 5 volte il numero di infrazioni registrate».

Nel frattempo le multe hanno ricominciato ad arrivare nelle case degli automobilisti valchiavennaschi. Il postino con la raccomandata è tornato a suonare il campanello. Stanno arrivando sanzioni risalenti ancora al settembre dello scorso anno. Chi tra coloro che avevano dei dubbi pensava di averla scampata, insomma, non può ancora stare tranquillo.

