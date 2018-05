Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Precipita col parapendio. Tragedia sfiorata Un uomo di 55 anni è precipitato in fase di atterraggio in località Carnale a Montagna. Ricoverato a Bergamo, è in prognosi riservata

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio poco prima delle 15 in località Carnale, a Montagna, a quota 1200 metri circa. Un sondriese di 55 anni ha perso il controllo del parapendio mentre si trovava in fase di atterraggio, a causa di una turbolenza, poco distante dalla strada dell’alpe Carnale e dei ripetitori, ed è precipitato a terra da un’altezza di alcuni metri, schiantandosi su un prato. A dare l’allarme - alle 14,40 - è stato l’amico che, anche lui con un parapendio, si trovava nella zona ed ha assistito impotente all’incidente. Il ferito ha riportato diverse lesioni nella caduta al suolo, ma è sempre rimasto cosciente, tanto che inizialmente l’intervento di soccorso è partito in codice giallo, quello previsto per i pazienti in condizioni mediamente critiche. Sul posto sono intervenuti personale sanitario con l’elisoccorso, uomini del Soccorso alpino civile e del Sagf della Finanza. Nella caduta col parapendio il cinquantacinquenne ha riportato diversi traumi, tanto che, dopo i primi controlli del medico intervenuto con l’elicottero, si è reso necessario il trasporto e il ricovero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono apparse subito gravi (tanto che il trasporto in elicottero è stato fatto in codice rosso) e dopo gli accertamenti e gli esami del caso l’uomo è stato ricoverato, in prognosi riservata, nel reparto di Terapia intensiva. Solo nei prossimi giorni potrà essere sciolta la prognosi.

