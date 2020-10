Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Ponte, poliziotti aggrediti fuori dal bar Avevano chiesto di mettere le mascherine I due agenti erano intervenuti per evitare assembramenti e far rispettare le regole

Un grave episodio fuori da un bar di Ponte in Valtellina, una vera e propria aggressione a due agenti della Squadra Volante della Questura di Sondrio intervenuti per verificare il rispetto delle misure anti contagio e, in particolare, che non si verificassero pericolosi assembramenti dentro e fuori i locali pubblici durante il weekend.

Ebbene, sabato notte, due poliziotti sono stati presi prima a male parole e poi aggrediti per aver chiesto ad alcuni avventori del bar di indossare la mascherina, così come previsto (anche all’esterno) nel recente Decreto del presidente dei Consigli dei Ministri.

I due agenti, fortunatamente, se la sono cavata con lesioni lievi (medicati in Pronto soccorso, hanno avuto un referto di 10 giorni di prognosi ciascuno), ma il fatto è decisamente grave, soprattutto in un periodo in cui la violenza nei confronti delle forze dell’ordine è purtroppo all’ordine del giorno.

I due giovani arrestati (uno ha precedenti penali, l’altro è incensurato) sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell’interrogatorio di convalida del fermo. Stando a quanto appreso, i due avrebbero perso la testa alla richiesta dei documenti e di indossare la mascherina, dando vita ad una colluttazione con i poliziotti. E, addirittura, uno di loro sarebbe entrato all’interno del locale nel tentativo di recuperare un coltello con cui ferire gli agenti intervenuti per gli schiamazzi. Fortunatamente, gli uomini della Squadra Volante sono riusciti ad immobilizzare entrambi gli aggressori e a procedere all’arresto.

