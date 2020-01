Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Pochi bambini a Cosio Valtellino e Mello Classi uniche il prossimo anno scolastico Con 4 piccoli è impossibile formare una prima elementare: necessario unirli alla seconda. Alla Eco-school non è una novità e gli alunni dalla seconda alla quinta staranno insieme

Pochi bambini per la prima classe alla scuola primaria di Cosio e nessuno a Mello per il prossimo anno scolastico. Sono le prospettive che si delineano in questi ultimi giorni di apertura delle iscrizioni per il 2020/2021, ma che sono anche frutto di proiezioni che riguardano i numeri dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia che fanno capo a questi due paesi.

A Cosio Valtellino la difficoltà riguarda la primaria della frazione di Cosio. «Dai dati disponibili sapevamo che i nati del 2014 erano un numero esiguo – spiega l’assessore alla cultura Anna Tonelli – e di conseguenza la prima elementare del prossimo anno avrebbe avuto numeri davvero bassi». Per questo i bambini rimasti a Cosio per il prossimo anno sono 4 e la situazione che si prospetta è stata chiaramente illustrata alle famiglie in una riunione tenuta da istituto comprensivo e Comune.

«Come amministrazione abbiamo fatto presente che di certo non faremo mancare la nostra parte di sostegno – prosegue Tonelli – nel caso, che pare il più prevedibile, di formazione di una pluriclasse che raccoglierà gli iscritti in prima con i bambini di seconda, sosterremo i costi necessari per garantire ore di insegnamento separate e mantenere la qualità dell’offerta formativa a tutti i bambini».

Per la Eco-school di Mello quella della pluriclasse non è una novità, visto che da anni la scuola fa fronte a numeri esigui di iscritti, sia perchè vi fa capo soltanto la piccola realtà locale, sia perchè sono diverse le famiglie che hanno scelto alternative scolastiche limitrofe. L’attività è garantita con un’unica pluriclasse che raccoglierà tutti i bambini dalla seconda alla quinta.

