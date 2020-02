Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Picco di influenza nei bimbi A Sondrio 40 casi al giorno La pediatra: da due settimane senza tregua «Genitori spaventati, ma non devono allarmarsi»

In lieve ritardo rispetto alle attese, ma il picco influenzale è arrivato anche in provincia in Sondrio. Aule scolastiche semideserte e saturo, ieri, il reparto di Pediatria dell’ospedale del capoluogo, l’unico presente in provincia, con i suoi dieci posti letto da “tutto esaurito”. E incessante l’afflusso di mamme e papà con bimbi piccoli al seguito, presso il Pronto Soccorso Pediatrico, andamento che si intensifica nei fine settimana.

«Siamo in questa situazione da gennaio - precisa Lorella Rossi, direttore del reparto di Pediatria di Asst Valtellina e Alto Lario – anche se, in queste ultime due settimane, non c’è stata tregua. Aumentati gli accessi e i ricoveri».

A preoccupare sono soprattutto i bimbi nei primi tre anni di vita, che presentano febbre alta, anche fino a 40 gradi, e tosse. «Di fronte a questi sintomi le mamme si spaventano e ci portano i loro piccoli – dice Lorella Rossi -, anche se, ricordiamo, che la febbre è un sintomo classico dell’influenza curabile attraverso la somministrazione dell’antipiretico. Può capitare che non faccia subito effetto, ma se la temperatura scende da 40 a 38 gradi è già positivo e permette di alleviare di molto il disagio del bambino. Solo in casi di persistenza di febbre, tosse, astenia e mal di testa, vanno effettuati approfondimenti ed introdotto, se necessario, l’antibiotico».

Otiti, bronchiti e broncopolmoniti, le principali complicanze in cui incorrono i piccoli.

