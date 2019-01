Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Piazza Sironi sarà a misura di disabile «Verranno tolte tutte le barriere» OggionoL’annuncio del sindaco Ferrari, previsto un investimento totale di 103mila euro «Ora è difficile spostarsi per chi ha problemi di mobilità. Anche l’asfalto ha avvallamenti»

Per chi ha difficoltà di movimento, persino andare in banca può trasformarsi - da incombenze quotidiana - a missione quasi impossibile: accade in piazza Sironi, già al centro di un caso nelle scorse settimane, allora, per la sosta nel posteggio dedicato ai disabili (che, il venerdì durante il mercato settimanale e le operazioni di pulizia, diventa inaccessibile per gran parte della giornata); ora «un cittadino portatore di handicap ci ha evidenziato le condizioni della piazza, ma – riferisce il sindaco, Roberto Ferrari – relativamente alla mobilità in generale, in tutti i momenti».

«Abbiamo verificato»

I marciapiedi presentano dislivelli e nessuno scivolo. «Abbiamo verificato – conferma Ferrari - riscontrando che, effettivamente, esistono barriere: rendono difficile, se non impossibile, spostarsi da un lato all’altro della piazza, oltre che per raggiungere l’istituto di credito, un servizio importante, tra bancomat e sportelli».

Costerà 103mila euro rimediare e restituire ai disabili il diritto di muoversi in quella che è tra le principali tre piazze di Oggiono. «L’obiettivo – riassume il sindaco – sarà l’abbattimento delle barriere architettoniche e la riqualificazione urbana dove l’anello dei percorsi pedonali presenta serie criticità, dal punto di vista della sicurezza del transito, peraltro non limitate ai disabili: gli ostacoli costringono tutti i pedoni a percorsi non sempre lineari e, quindi, a correre dei rischi».

Per esempio, l’attraversamento di via XXV Aprile, che collega alla piazza, è tale che i passanti possono essere investiti dai veicoli in uscita dalla via stessa dopo lo “Stop”, se svoltano a destra verso piazza Manzoni; sono i presenti le barriere architettoniche su entrambi i lati, marciapiedi col gradino, non accessibili alle carrozzine e alle persone con difficoltà motorie.

Gli altri punti sul tappeto

In via Milano da un lato il marciapiede presenta la barriera; dal lato opposto, il pedone si trova diretto contro il muro del giardinetto, in un punto non protetto, né segnalato; alla fine, arriva ad un marciapiede, ma pur sempre col gradino.

«A ciò – riconosce Ferrari - si aggiunge il fatto che il manto stradale, in tutta quest’area, è degradato con fessure e piccoli avvallamenti. Quanto all’attraversamento pedonale di viale Vittoria, è inaccessibile anzitutto perché il marciapiede di piazza Sironi è invaso dal verde; per giunta, non è abbastanza largo per le carrozzine»: l’ostacolo è rappresentato da un parcometro e da una pianta, proprio nel mezzo. «L’attraversamento pedonale – conclude Ferrari – presenta, infine, una rampa, ma da un solo lato e molto ammalorata; sul lato opposto, il marciapiede (seppure di recente realizzazione) non ha abbassamenti per l’accesso dei disabili».

