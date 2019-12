Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Piateda, scomparso dopo festa coscritti: ha 31 anni ed è padre di una bambina Attorno alle 2,30 di domenica notte ha chiamato un amico chiedendo che venisse a prenderlo, ma lui non poteva. E da allora non si sa che fine abbia fatto. Al setaccio, da parte dei carabinieri, le immagini delle telecamere della zona dove si trova il locale notturno.

Di lui si sono completamente perse le tracce dopo una serata di festa domenica sera insieme ai coscritti del 1988, e dopo che attorno alle 2.40 gli amici lo hanno lasciato fuori dalla discoteca New Mexico a Piateda. Da allora di Nicola Scieghi, 31enne di Albosaggia, si sono persi i contatti e con il trascorrere delle ore cresce l’angoscia dei familiari.

Da ieri così si cerca il giovane, papà di una bimba, che nel locale non sarebbe mai entrato. Attorno alle 2,30 ha chiamato un amico chiedendo che venisse a prenderlo, ma lui non poteva. E da allora non si sa che fine abbia fatto. Al setaccio, da parte dei carabinieri, le immagini delle telecamere della zona dove si trova il locale notturno.

L’allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio di ieri dai familiari. Non era la prima volta che Nicola non rispondeva per diverse ore, ma alla sera i parenti si sono allarmati e sono partite le ricerche nella zona di Piateda, dove è stato visto l’ultima volta. Con il calar del sole le ricerche sono state sospese e sono riprese stamattina. Al lavoro vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio, carabinieri e guardia di finanza, ma anche volontari del paese, tra cui il sindaco di Piateda, Simone Luca Marchesini. Il telefono del 31enne è spento.

