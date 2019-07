Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Piantedo, via San Martino chiusa dopo l’incidente La strada teatro venerdì sera del disastro del camion sulla ferrovia dovrebbe essere riaperta domani. L’autista tradito dal navigatore satellitare ha imboccato il passaggio a livello trascinando via cavi e pali di sostegno.

Resterà chiusa fino a domani via San Martino nella zona nord di Piantedo all’altezza del passaggio a livello dove un camion ha travolto venerdì sera i fili di segnalazione dell’altezza massima dei mezzi in transito trascinandosi dietro anche i pali di sostegno. Le conseguenze immediate sono state per l’interruzione del traffico ferroviario sulla linea Colico-Tirano, che per circa 4 ore è stata inservibile a causa dell’incidente. Il camion che ha travolto i fili di segnalazione, un mezzo per il trasporto animali su due livelli, aveva percorso tutta la superstrada provenendo da Lecco e ha seguito, allo svincolo del trivio di Fuentes, le indicazioni del navigatore satellitare che gli ha indicato via San Martino per raggiungere Delebio, luogo in cui avrebbe dovuto recarsi. Pare che l’autista, sentito dai carabinieri poco dopo l’incidente, non abbia pensato alla possibilità di un ingombro in altezza troppo elevato per riuscire a superare la ferrovia al passaggio a livello e così ha trascinato con sé i fili che in altezza precedono quelli elettrici che alimentano i treni. Immediato è stato l’intervento della polizia locale che ha provveduto all’interruzione del traffico, necessaria a consentire l’intervento dei vigili del fuoco arrivati sul posto con l’autogru, ai quali si sono affiancati anche i tecnici Rfi che hanno valutato le condizioni della linea. L’intervento dei pompieri si è protratto da poco dopo le 20 fino alle 23,30.

Dei quattro pali danneggiati dall’incidente, i vigili del fuoco ne hanno rimossi due scardinando anche il basamento in calcestruzzo, uno è stato tagliato e un altro è rimasto nella sua sede. Il fermo al traffico ferroviario è proseguito per circa quattro ore, tempo che è stato necessario anche per la messa in sicurezza della viabilità in quel tratto di strada che attraversa sì la zona nord e meno abitata di Piantedo, ma alla quale si accede dalla rotonda principale di ingresso all’abitato in località Veronesa. Oltre a transennare il passaggio a livello e indicare al di sotto di esso l’alternativa viaria attraverso quello di via Vanoni, la polizia locale ha provveduto - sulla base di un’ordinanza di chiusura della via San Martino disposta dal Comune di Piantedo, a indicare alla rotonda sulla ex statale 38 l’interruzione della viabilità poche centinaia di metri più a nord. In particolare la necessità è quella di evitare che i mezzi pesanti raggiungano il passaggio ferroviario temporaneamente chiuso, con conseguenti difficoltà di manovra per l’inversione di marcia.

Dal Comune assicurano che domani, lunedì, l’intervento delle ferrovie consentirà di ripristinare le condizioni di sicurezza del transito e quindi la riapertura della strada. I passaggi a livello sul territorio di Piantedo sono due e da anni è in valutazione da parte delle ferrovie la possibilità di chiuderli in favore della realizzazione di un sottopasso carrabile che elimini questo ostacolo di collegamento nord-sud.

