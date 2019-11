Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Pattuglie miste pronte tra Polstrada e Polizei. Oggi il varo a Tirano Da gennaio il servizio di pattugliamento interesserà le provincie di Sondrio e Bolzano. In Italia gli svizzeri potranno fare solo da supporto

Se qualcuno dovesse, nei prossimi mesi, vedere un’auto delle guardie di confine o della Polizia cantonale pattugliare le strade della Valtellina e della Valchiavenna, niente paura. È un servizio frutto di un accordo di cooperazione transfrontaliera - regolato da accordi tra Roma e Berna - che verrà presentato oggi

Si tratta delle “pattuglie miste” che saranno operative a partire dal primo gennaio. Un’auto della Polizia Cantonale o dell’Amministrazione federale delle dogane (Guardie di confine) accompagnerà l’auto di servizio della Polizia stradale italiana e insieme pattuglieranno le strade da Livigno a Madesimo, dallo Stelvio a Novate Mezzola , in Bregaglia, Engadina, Val Monastero, Valle del Reno e - con il passo dello Spluga aperto, anche in Mesolcina.

In quarantacinque tra agenti della Polizei, della Polstrada e guardie di confine nei giorni scorsi sono tornati sui banchi di scuola a Poschiavo per seguire la seconda tappa del corso di formazione congiunta. Sul territorio italiano la polizia grigionese avrà un compito di supporto e non sarà operativa se non in caso di necessità e lo stesso avverrà per la Polstrada nei Grigioni. Gli agenti potranno fermare veicoli, vetture, chiedere documenti e fare controlli. Non ci sarà - è vero - una banca dati comune, ma per gli agenti sarà più facile consultare i propri archivi - in caso di persone sospette - e quindi condividere in tempo reale ogni informazione utile.

