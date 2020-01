Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Parte il grande concorso La Provincia Tanti bellissimi premi per i lettori Per 5 settimane in palio buoni acquisto, pacchetti weekend a Genova ed una splendida E-Bike

Tantissimi premi in palio ed emozioni da vivere insieme, all’insegna dell’attenzione e tutela dell’ambiente. Mancano ormai pochissimi giorni alla partenza del concorso Bollinopoli green, promosso da La Provincia di Sondrio e rivolto a tutti i suoi lettori. Buoni spesa, fantastici soggiorni stellati con esperienze indimenticabili per tutta la famiglia o con amici a Genova e, superpremio finale, una splendida bicicletta elettrica.

Questo quanto La Provincia di Sondrio regalerà nelle cinque settimane di Bollinopoli green ai più fortunati. Il concorso prenderà il via venerdì 17 con la distribuzione delle cartelle di raccolta bollini allegate al quotidiano. Poi da lunedì 20 gennaio la partenza del gioco per ottenere i fantastici premi.

Come funziona e in che modo si può vincere? Il regolamento è molto semplice. e ve lo spieghiamo.

I lettori de La Provincia di Sondrio dovranno incollare sulla cartella di raccolta i bollini fedeltà pubblicati da lunedì a domenica e precisamente uno ogni giorno fino al 23 febbraio. I bollini saranno numerati in modo progressivo da 1 a 35. Nel periodo del concorso, saranno pubblicati anche due bollini “Jolly” nel caso in cui si perdesse qualche edizione del giornale.

Inoltre, per aggiudicarsi il premio giornaliero, sarà importante controllare se il numero della propria cartella corrisponda a uno dei 15 pubblicati ogni giorno in colonna verticale sul quotidiano.

In questo caso il concorrente dovrà telefonare, entro le 13 del giorno successivo al numero 0342/535533 per segnalare il possesso della cartella fortunata.

Ogni giorno si aggiudicherà il buono spesa da 200 euro il partecipante il cui numero di cartella è situato più in alto nella colonna con i 15 numeri . Il fortunato concorrente dovrà quindi recarsi personalmente - o delegare qualcuno - presso gli uffici in via N. Sauro 13 a Sondrio per la verifica del possesso della cartella. Nel caso non pervenga alcuna segnalazione, il premio in palio non assegnato sarà aggiunto al montepremi finale.

Premio giornaliero

I premi in palio sono davvero ghiotti, ma nel dettaglio cosa si vince ogni giorno? Da lunedì a venerdì sarà a disposizione dei lettori un buono spesa del valore di 200 euro ciascuno, pertanto saranno 5 a settimana per 5 settimane, ovvero la durata del concorso.

Premio settimanale

A titolo gratuito il sabato verrà messo in palio un soggiorno per 4 persone (esclusa tassa di soggiorno di € 4,50 al giorno cad. dai 14 anni in sù) presso il Grand Hotel Savoia di Genova: una splendida struttura 5 stelle, in camera quadrupla, con un pernottamento e prima colazione utilizzabile fino a fine giugno. Chiaramente occorrerà verificare preventivamente la disponibilità del periodo scelto. Abbinato al soggiorno saranno messi a disposizione 4 biglietti gratuiti all’AcquarioVillage di Genova che comprendono l’ingresso presso: Acquario di Genova, Giardino Tropicale “Un battito d’ali”, Galata Museo del Mare, Sommergibile S518 Nazario Sauro, Biosfera, Bigo Ascensore Panoramico e Dialogo nel Buio, tutti situati nell’area del Porto Antico. Il biglietto multiplo sarà valido un anno e pertanto, ad esempio, qualora si sfruttasse la vincita in un weekend, si potranno visitare le sette strutture indicate tra sabato e domenica. Altra agevolazione per i lettori: verranno consegnati direttamente i biglietti, pertanto non sarà necessario presentarsi ai botteghini ma si potrà accedere direttamente evitando così le fastidiose code.

Premio finale

Il grande premio finale è invece una elegante bicicletta elettrica modello Sinus Tria del valore di circa 2000 euro messo a disposizione da Mondo E Bike di via Stelvio a Talamona . Questo bellissimo mezzo grazie alla pedalata assistita permette di fare sport anche ai meno allenati e comunque permette di muoversi in modo pratico e confortevole. Per partecipare all’estrazione del premio finale, i concorrenti dovranno aver completato la cartella con 35 bollini (eventualmente con 2 jolly), ed i propri dati personali. La cartella va poi consegnata presso la sede de La Provincia di Sondrio, oppure spedita in busta chiusa a “Bollinopoli Sondrio” La Provincia di Sondrio via N. Sauro n. 13 –23100 Sondrio. Il 9 marzo è il termine ultimo per la ricezione delle cartelle, mentre l’estrazione dei premi finali e degli eventuali premi dei settimanali non assegnati, entro il 30. Non lasciatevi sfuggire dunque le cartelle, in omaggio con il giornale venerdì 17, sabato 18 e lunedì 20 gennaio, insieme al primo bollino. Ci saranno poi altri punti di distribuzione gratuita, anche perché non c’è limite di cartelle per la partecipazione, anzi: più ne avrete, maggiore sarà la possibilità di vincita. L’importante è che la cartella vincente contenga al suo interno tutti i bollini pubblicati fino a quel giorno. Nei prossimi giorni sveleremo altri dettagli e curiosità riguardanti il nostro concorso ed in particolare sulle varie strutture legate al biglietto AcquarioVillage. Per maggiori informazioni : www.grandhotelsavoiagenova.it - www.acquariodigenova.it/acquario-village/

