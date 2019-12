Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Parco delle Orobie, il rinnovo Codega è il nuovo presidente

Cambio della guarda ai vertici del Parco delle Orobie valtellinesi: al posto di Walter Raschetti, per tre mandati alla guida dell’ente, arriva Doriano Codega, sindaco di Colorina, neoeletto presidente che ha già individuato le strategie future.

«La sfida sarà quella di coniugare il rispetto dell’ambiente con lo sviluppo del territorio - ha detto fresco di elezione venerdì nella sede del Parco alla Moia ad Albosaggia -: sarà un lavoro di squadra, che vedrà impegnati il Consiglio di gestione e tutti i sindaci, uno sforzo collettivo per ribadire la rilevanza strategica delle aree montane. Partiremo da ciò che è stato realizzato dal presidente Raschetti, che mi ha lasciato un ente in ottima salute» ha voluto puntualizzare in una nota, dichiarandosi soddisfatto per il nuovo compito affidatogli e ringraziando «chi ha riposto la sua fiducia in me e garantisco il massimo impegno per valorizzare le straordinarie caratteristiche del nostro parco».

A presiedere la seduta, il past president: «Sono io a dover ringraziare per la fiducia, che mi è stata accordata dai tre presidenti della Provincia, che mi hanno nominato - ha detto Raschetti, elencandoli uno dopo l’altro -: Fiorello Provera, Massimo Sertori e Luca Della Bitta. Per me è stata un’esperienza bellissima: un incarico che ho svolto con impegno e grande passione». E ha aggiunto: «Ringrazio i dipendenti, i collaboratori e i consiglieri, con cui ho condiviso il lavoro. Il nuovo presidente e i consiglieri sono amministratori preparati: sono certo sapranno gestire il Parco nel migliore dei modi in un momento di grande cambiamento».

Secondo quanto previsto dallo statuto, il consigliere provinciale Franco Angelini, delegato del presidente della Provincia Elio Moretti, e i presidenti delle tre Comunità montane, Emanuele Nonini, Tiziano Maffezzini e Gian Antonio Pini, all’unanimità, dopo aver eletto il nuovo presidente, sono passati all’elezione degli altri componenti del Consiglio di gestione: il sindaco di Forcola Tizano Bertolini, Dario Corvi, primo cittadino di Aprica e il sindaco di Cedrasco Nello Oberti, che già ne faceva parte. Per gli altri due membri bisognerà però attendere la designazione di Regione Lombardia e quella congiunta delle associazioni agricole. Con i quattro componenti già eletti, il Consiglio di gestione è comunque pienamente operativo.

Il 2020 sarà un anno di cambiamenti per il Parco, in quanto nei prossimi mesi completerà la riforma delle aree protette voluta dal Pirellone, che sul nostro territorio vedrà l’istituzione di un nuovo ente, che riunirà il Parco delle Orobie, sei riserve e due monumenti naturali: un solo ambito territoriale ecosistemico per tutta la provincia.

