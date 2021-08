Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

«Olimpiadi, lo sci alpino rimane a Bormio Scialpinismo? È un testa a testa» L’assessore Massimo Sertori fa il punto sui Giochi per il 2026

«Le gare di sci alpino delle Olimpiadi invernali 2026 si svolgeranno lungo la pista Stelvio, è impossibile e impensabile che Cortina riesca a “scipparle” alla Valtellina; e ci sono buone probabilità che anche lo scialpinismo sia di casa in Alta Valtellina».

Quest’ultimo, che debutterà come disciplina olimpica proprio ai Giochi del 2026, e Bormio è in pole position per ospitare le gare. «Con il Comitato organizzatore si era già parlato di svolgerle in Lombardia, c’era una “mezza parola” e inizialmente si era pensato a Ponte di Legno - spiega il sottosegretario regionale con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, Antonio Rossi-. Il Cio ha però deciso che ad ospitare queste gare dovrà essere una località in cui già si svolgono le gare, quindi o Cortina o Bormio. Tutto è ancora da decidere, spingeremo e speriamo si scelga per la Valtellina».

Un testa a testa, quindi. Non così per le gare di sci alpino, che verranno disputate in provincia di Sondrio: ne è sicuro Massimo Sertori, assessore alla Montagna di Regione Lombardia, che insieme al sottosegretario Rossi e al presidente Attilio Fontana, si sta occupando della partita dei Giochi olimpici invernali.

Tra i nodi cruciali, almeno dal punto di vista sportivo, c’è proprio lo svolgimento a Bormio delle gare di sci alpino: voci frequenti nell’ambiente sportivo le avevano messe in dubbio a causa dei ritardi nei lavori richiesti all’arrivo della pista Stelvio, per creare una pista di slalom e sgravare il peso di alcune gare dal tracciato della pista principale.

Ritardi che, oggettivamente, ci sono e la paura è che non si arrivi in tempo: fra tre stagioni sulla Stelvio si dovranno disputare le cosiddette gare “pre olimpiche”, una prova generale nel corso della quale il Cio e la Fis dovranno constatare l’idoneità o meno delle strutture e dare il loro ok definitivo.

«Impossibile che le gare di sci alpino maschile possano essere spostate a Cortina - assicura Sertori -. La candidatura alle Olimpiadi invernali è nata nel primo Governo Conte, con maggioranza Lega e Movimento 5 Stelle. I pentastellati erano contrari la candidatura italiana e si era giunti ad un compromesso: il Governo avrebbe assicurato l’appoggio, senza il quale era impossibile raggiungere il traguardo, ma non avrebbe fornito appoggio economico. Così ad accollarsi le fideiussioni necessarie a garantire la copertura finanziaria sarebbero state le Regioni Lombardia e Veneto. E così è stato. E Fontana ha posto una condizione: la Regione avrebbe partecipato solo se le gare di sci alpino maschile si fossero svolte in Valtellina sulla pista Stelvio».

«Cambiare location adesso è impensabile - dice - perché dovrebbero essere i soci fondatori ad accogliere una scelta del genere, ed è difficile che i rappresentanti lombardi della Fondazione Milano Cortina 2026, tra cui anche il valtellinese Sergio Schena, possano dire sì allo spostamento delle gare più importanti a Cortina».

«Senza contare che la Stelvio è stata inserita nel dossier della candidatura ed è stato uno dei punti di forza che ha permesso di ottenere l’assegnazione dei Giochi - conclude Massimo Sertori -. E’ una pista conosciuta in tutto il mondo, più tecnica delle altre. Certo, bisogna effettuare lavori di miglioramento con un investimento finanziario importante, ma non ci sono dubbi sullo svolgimento a Bormio delle gare maschili di sci alpino».

