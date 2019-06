Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Olimpiadi, lettera al ministro Toninelli «Migliorare l’accesso alla Valtellina» Il governatore Fontana: «Proseguiamo nel percorso costruttivo già avviato» . L’assessore Sertori indica i punti principali e non tralascia il nodo ferrovia: «Tempi da ridurre».

Giochi invernali e nodo strade, sul piatto arrivano le opere ritenute necessarie per la viabilità valtellinese e la Regione non dimentica il tema ferrovia.

L’obiettivo è presto detto: potenziare e riqualificare la viabilità di accesso ai territori della Valtellina e della Valchiavenna in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. È il contenuto della nota che il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha inviato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. «Regione Lombardia - ha dichiarato il presidente Fontana - è da tempo impegnata con l’Anas e il ministero su diversi tavoli tecnici e istituzionali, che hanno portato a risultati concreti in termini di miglioramento infrastrutturale, come il completamento della variante di Morbegno, aperta al traffico nell’ottobre 2018, e l’approvazione del progetto definitivo della variante di Tirano. Confermo - ha concluso il governatore - la massima disponibilità per proseguire nel percorso costruttivo di collaborazione sin qui intrapreso».

«È necessario - ha spiegato l’assessore regionale alla Montagna e Piccoli Comuni, il valtellinese Massimo Sertori - un significativo passo avanti sia nella risoluzione del nodo della tangenziale di Sondrio, sulla statale 38, sia nel garantire gli interventi indispensabili alla piena funzionalità del collegamento della superstrada 36 a Nord di Lecco, anche a fronte di situazioni di criticità, come recentemente la frana verificatasi in località Lierna e, in passato, la chiusura della galleria Monte Piazzo. Per questo - ha aggiunto Sertori - bisogna procedere celermente con la realizzazione del peduncolo di Dervio e dello svincolo di Piona. Sempre per rendere più agevoli i flussi turistici che arriveranno prima e dopo l’evento, un altro intervento importante sarà quello relativo all’adeguamento sulla strada statale 39 del passo di Aprica. Alla luce dell’aggiudicazione dei Giochi Olimpici invernali del 2026 - ha continuato Sertori - e considerando i territori lombardi che saranno maggiormente coinvolti dalle gare, è chiaro che dobbiamo rafforzare l’asse tra Milano e la Valtellina, andando a risolvere i punti nevralgici della viabilità stradale, così come l’asse Orio al Serio-Lecco-Valtellina».

Ma una riflessione va fatta anche sul settore ferroviario - ha aggiunto Sertori - dove andranno avviati «interventi sulla rete al fine di ridurre il tempo di percorrenza del sulla tratta Milano-Tirano. Infine, come già previsto negli interventi di pianificazione provinciale che prevedono la realizzazione della ferrovia tra Tirano e Bormio, diventa ancor più fondamentale perseguire questa ipotesi. Partiremo subito a lavorare per trovare una strategia organica che possa coordinare gli interventi e coinvolgere tutti gli enti preposti», ha terminato Sertori.

