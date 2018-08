Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Notte di San Lorenzo,al lume di candela Chiavenna è magica Gli spettacoli organizzati in centro hanno richiamato tantissimi residenti e turisti. Causa pioggia, il concerto si è tenuto in collegiata

Successo venerdì sera per la seconda edizione de La Notte di San Lorenzo, “appuntamento al buio” lungo le vie del centro storico di Chiavenna voluto dall’Unione Commercio e Turismo della Valchiavenna per celebrare il patrono della città. Una Chiavenna a lume di candela ha accolto molti i turisti, offrendo negozi aperti e spettacoli di intrattenimento. Tutto rigorosamente, o quasi, a lume di candela.

La giornata sembrava partita nel modo peggiore. Soprattutto il pomeriggio, quando sulla Valchiavenna si è abbattuto un forte temporale. Cessata la pioggia la serata è trascorsa in modo piacevole con spettacoli lungo le vie del centro storico. In piazza Bertacchi spettacolo di fuoco con Zariska Free Performer. In piazza Crollalanzaconcerto di campane tibetane con Massimo Meraviglia. In piazza Pestalozzi un altro spettacolo di fuoco con NinimiFire. A Santa Maria il concerto acustico dei Folk’s Blood. A Santa Rosalia, invece, esibizione dei Drumstick Duo In Handpan. Per chi è arrivato fino a piazzetta Persenico, concerto di gong proposta da Fausto&Roberta.

La pioggia ha invece reso di fatto impraticabile la sede tradizionale di Palazzo Vertemate Franchi per l’esibizione dell’orchestra Francesco Rogantini. Trasferimento, quindi, nella chiesa di San Lorenzo a Chiavenna. Comunque gremita. Il concerto, molto applaudito, si è concluso con l’inedito “Preludio” dell’opera “Die Glocken von Plurs” di Carl Robert Gruner dedicato ai 400 anni della frana di Piuro.

