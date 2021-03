Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Non piove, è allarme per la siccità E altissimo il pericolo di incendi La Protezione civile invita alla massima allerta - A Pasqua sono attese le prime piogge

È massima l’allerta in provincia di Sondrio, così come nel resto della Lombardia, fra Vigili del fuoco, Carabinieri forestali e Protezione civile, per l’allarme incendi boschivi.

A inizio della scorsa settimana, infatti, la Direzione generale territorio e protezione civile di Regione Lombardia ha dichiarato la stato di alto rischio di incendio boschivo in tutta la regione, disponendo il divieto assoluto di accensione di fuochi, all’aperto, nei boschi, e ad una distanza inferiore ai 100 metri da questi ultimi.

Sconsigliabile accendere fuochi anche in vigna, come sono soliti fra i viticoltori in questo periodo, anche se, ad oltre 100 metri dal bosco, in teoria, sarebbe possibile, al massimo, bruciare tre metri cubi steri al giorno.

«Il consiglio è, comunque, quello di evitare le accensioni in questo periodo di massima pericolosità - precisa Luciano Speziale, responsabile della Protezione civile provinciale - anche perché, in caso di vento, il fuoco potrebbe sfuggire al controllo e trasformarsi in incendio boschivo vero e proprio con tutte le problematiche di sanzioni amministrative e penali per il soggetto autore, oltre al danno procurato al bosco e alle ripercussioni a livello idrogeologico».

Tutti i gruppi antincendio boschivo della nostra provincia sono allertati, ma è il comportamento delle singole persone a fare la differenza. Soprattutto in un periodo come questo, caratterizzato da una siccità senza pari, che imperversa da settimane, e che ha reso secco oltre misura il bosco, i canneti, la vegetazione in riva ai fiumi e alle strade.

Purtroppo non sono state per nulla rilevanti le debolissime precipitazioni dei giorni scorsi. Anzi, si è aperta una nuova fase di stabilità, con progressivo ritorno all’alta pressione, con bel tempo almeno fino al 1° aprile e temperature capaci di sfiorare i 25°, le massime, a metà della settimana entrante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA