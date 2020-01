Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Niente aiuti da Roma Valsassina beffata Comuni “troppo virtuosi”: niente soldi dopo le alluvioni Premiati i paesi del Sud con i conti in rosso

I soldi del ministero dell’Interno finiscono quasi interamente ai Comuni in dissesto economico o con disavanzo finanziario pesante; e quelli virtuosi insorgono.

Nella Valsassina duramente colpito dalle alluvioni e dalle frane dei mesi scorsi, speravano di ottenere un aiuto da Roma in base ai progetti presentati. Del resto, il bando era rivolto proprio a questo: messa in sicurezza di edifici pubblici e prevenzione del rischio idrogeologico in particolare. Ebbene: i criteri adottati non hanno premiato il merito, paradossalmente, i conti in rosso. I soldi sono andati infatti agli enti con il peggior rapporto tra avanzo non vincolato ed entrate correnti: nei primi posti della graduatoria figurano Comuni con milioni di euro di disavanzo.

Il risultato, è che la maggior parte dei fondi è andata a finanziare interventi in Comuni del Sud e del Centro, mentre al settentrione è arrivato ben poco. Basti pensare che in tutta la provincia di Lecco, a fronte di oltre cinquanta progetti presentati, ne è stato premiato soltanto uno: quello di Carenno (Comune che è in attivo, ma di poco).

«Questa classifica non ha niente a che vedere con le proposte progettuali – attacca il sindaco di Casargo Antonio Pasquini -È basato sul rapporto finanziario tra le entrate che hai e i soldi di cui disponi in cassa, per il quale peggio stai, più vieni premiato. Il risultato è che tutti gli enti finanziati sono di Calabria, Campania, Sicilia, Molise, Lazio».

L’articolo completo sul giornale in edicola domani, domenica 12 gennaio.

