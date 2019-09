Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Sono nove in provincia di Sondrio le strutture pubbliche e private ammesse alla misura “Nidi gratis” per il biennio 2019-2020

“Nidi gratis”, nove in Valle Domani al via le domande Fino al 25 ottobre le famiglie interessate possono far richiesta. L’assessore Piani: «Si tratta di un’iniziativa di grande valore sociale».

Sono nove in provincia di Sondrio le strutture pubbliche e private ammesse alla misura “Nidi gratis” per il biennio 2019-2020, come emerge dall’elenco pubblicato da Regione Lombardia il 20 settembre: due in Valchiavenna, altrettante in Bassa Valle, quattro tra Sondrio e dintorni, uno in Alta Valle. Nel dettaglio sono il nido comunale Clyde Geronimi di Chiavenna, “Biancaneve” di Samolaco, “La Tata” a Mantello, mentre a Morbegno “La Tartaruga”. Si prosegue con gli asili nido di Sondrio: quello comunale “La Coccinella”, l’ala materna del Pio XII, “La Mami”, a Piateda “La Tata”, infine il nido comunale di Sondalo. Da mezzogiorno di domani e fino alla stessa ora di venerdì 25 ottobre le famiglie interessate potranno inoltrare la loro domanda, purché in possesso di precisi requisiti.

In primo luogo l’indicatore della situazione economica equivalente - Isee ordinario (o corrente) - del nucleo familiare, che deve essere inferiore oppure uguale a 20.000 euro. Inoltre i genitori devono essere entrambi occupati oppure, se disoccupati, aver sottoscritto un “Patto di servizio personalizzato” (ai sensi del D.Lgs n. 150/2015), con il quale si inseriscono in un percorso assistito di ricerca di una nuova occupazione. Infine, i genitori devono essere entrambi residenti in Lombardia. «La misura “Nidi gratis” - spiega l’assessore alle Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani - è un’iniziativa di grande valore sociale, come riconosciuto anche dall’Unione Europea».

Per l’anno scolastico in corso sono stati stanziati, sottolinea l’assessore «37 milioni di euro, destinati a sostenere le famiglie lombarde in situazione di vulnerabilità economica e sociale, facilitando l’accesso ai servizi per l’infanzia e rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro». La domanda può essere presentata esclusivamente online attraverso il sistema informativo dedicato ai bandi. Per accedere occorre autenticarsi con il pin della tessera sanitaria Crs/Ts-Cns. In tal caso sarà necessario quindi aver richiesto il pin agli uffici territoriali di Regione Lombardia, all’Ats -Asst, ed essersi dotati di un lettore di smartcard e aver scaricato sul proprio computer il software per l’utilizzo, oppure con lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale).

Per informazioni oppure ulteriori chiarimenti relativi all’iniziativa in questione è possibile scrivere una email a nidigratisfamiglie1920@regione.lombardia.it oppure chiamare il Call center di Regione Lombardia al numero verde 800.318.318, digitando il tasto 1.

