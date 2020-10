Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Neve abbondante in quota: chiude lo Spluga L’Anas ha deciso di vietare il transito verso la Svizzera - Una decisione che potrebbe anticipare quella invernale

Chiusura a scopo precauzionale, sperando che per quella invernale si possa aspettare ancora qualche settimana. Da ieri il passo dello Spluga è off limits. Lo ha comunicato Anas e per il momento si tratta una chiusura legata solamente alla neve caduta, abbastanza copiosa, durante la giornata di ieri ad alta quota.

Il passo non transitabile, vista la stagione autunnale ormai avanzata, viene ormai utilizzato in prevalenza per gli spostamenti dei lavoratori valchiavennaschi che settimanalmente si spostano per lavoro verso il Ticino, anche se un minimo carico di traffico turistico nelle ultime settimane è ancora stato presente. Per i primi il passaggio obbligato, fino alla riapertura, sarà quello della strada del lago di Como, attraverso la frontiera di Porlezza.

Per i turisti diretti verso la Valchiavenna o che rientrano verso il centro Europa il passaggio può avvenire attraverso il passo del Maloja, lungo la Statale 37. Lo scorso anno la chiusura del passo Spluga era avvenuta in novembre, in coincidenza di una nevicata molto intensa. Un aggiornamento sullo stato della strada è annunciato dalle autorità cantonali grigionesi per la mattina di oggi, verso le 11.

Non si segnalano, infine, problemi per il transito sul passo del Maloja, anche se durante la giornata di ieri la neve è caduta nel tratto compreso tra il passo e Sankt Moritz. Per tutti obbligo di montaggio delle catene.

