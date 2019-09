Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Nelle sale il film girato in Val Codera La pellicola“Aquile randagie”, reduce dal Giffoni film festival è in proiezione in tutt’Italia. È la storia di un gruppo scout milanese che disse no al fascismo e aiutò a espatriare in Svizzera più di 2mila persone

Dopo il debutto di luglio al 49° Giffoni Film Festival, per “Aquile randagie”, il film sul gruppo di scout in clandestinità negli anni del fascismo, è arrivato l’appuntamento con il pubblico. In provincia di Sondrio, dove sono state girate diverse scene in Val Codera e al passo S. Marco, la pellicola giungerà più avanti: già fissata la serata di sabato 2 novembre alla Locanda di Codera in presenza degli autori e altre seguiranno. “Aquile randagie”, debutto di Gianni Aureli, è un’opera sicuramente riuscita che merita al di là della tematica e delle ambientazioni e figura tra i migliori esordi italiani dell’anno. È una storia corale che mette al centro le figure di Andrea Ghetti, del gruppo Milano 11, detto Baden, e Giulio Cesare Uccellini, capo del Milano 2, che prenderà il nome di Kelly, ma anche don Giovanni Barbareschi che entra in scena nel corso della pellicola. La vicenda ha avvio a Milano nel 1928: un ragazzo sta per fare “la promessa” quando al gruppo giunge la notizia dello scioglimento dell’associazione da parte di Mussolini. Qualcuno mette via i gagliardetti in attesa di tempi migliori e di ritrovare la libertà, ma Giulio non si arrende. Il giovane conosce la Val Codera, pensa che lassù non li troverà nessuno, e conduce un gruppo di ragazzi in montagna. Per loro sarà la scoperta di un paradiso dove continuare a vivere i loro ideali, attribuendosi il nome di Aquile randagie. Passano gli anni, la dittatura è sempre più soffocante, il fascismo si allea con Hitler e poi c’è l’ingresso in guerra e qualcuno di loro dovrà partire per il fronte. I capi scout cercano di continuare la loro attività e incontrano persino monsignor Montini, il futuro Paolo VI. Si arriva alla Resistenza e le Aquile entrano a far parte di Oscar – Organizzazione scout cattolica assistenza ricercati - riuscendo a far scappare in Svizzera oltre 2000 persone ricercate dai nazifascisti. La storia approda alla Liberazione, “un giorno in più del fascismo”.

