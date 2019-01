Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

«Navicelle aliene nei cieli Le prime dell’anno in Valle» Ha fatto il giro sui social la notizia riportata dal Centro ufologico mediterraneo.

Saranno le esagerazioni di Capodanno, sarà la voglia di evasione, la goliardia o chissà cosa, fatto sta che gli alieni e le loro navicelle tornano a far parlare di sé in provincia di Sondrio. Ha attirato non poca curiosità - e anche qualcosa di più - il titolo «Ufo, avvistamenti dalla Valtellina alla Sicilia: gli scatti pubblicati sui social dal Centro ufologico Mediterraneo» che ieri campeggiava su un articolo de “Il Fatto quotidiano” pubblicato su Facebook e in cui si accostava la presenza aliena alle località valtellinesi: dall’ormai tradizionale Valmalenco alla new entry Teglio dove il 2 gennaio - nel pieno delle festività natalizie - sarebbe stato avvistato e immortalato l’ultimo oggetto non identificato.

Una notizia che il quotidiano diretto da Marco Travaglio ha ripreso dalla pagina Facebook del Centro ufologico mediterraneo. Ed è stato proprio il C.ufo.m. prima l’ultimo giorno dell’anno e poi ancora il 2 gennaio ad avvisare degli ennesimi avvistamenti alieni - una grossa sfera luminosa immortalata a Teglio e a Lanzada da una lettrice di Cufom - ipotizzando che in Valmalenco possa esserci addirittura una base aliena.

«Diciamo, senza voler esagerare - sostengono dal Centro ufologico mediterraneo-, che la Valmalenco potrebbe definirsi, senza esagerazione, come la Essdalen (località norvegese in cui vengono avvistate strane luci, nda) italiana. E da quella zona provengono anche testimonianze addirittura di incontri molto ravvicinati con strani esseri non umani. Possibile che in Valmalenco esista una base aliena, ipotesi confortata da tanti enigmatici avvenimenti davvero inesplicabili? Non lo escludiamo affatto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA