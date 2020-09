Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Movida a settembre senza mascherine e distanze Chiavenna, proteste dei residenti Poco rispetto delle regole anti Covid: nessun distanziamento e mascherine ignorate

Una bella serata di settembre, con cielo terso e temperature miti. Tanto è bastato a riaccendere la movida nel centro storico di Chiavenna e a scatenare nuove proteste da parte dei residenti. Non tanto, o non solo, questa volta sul baccano, quanto sul pressoché totale mancato rispetto delle poche regole sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per contrastare la diffusione del coronavirus.

Nel fine settimana che porta all’apertura generalizzata delle scuole, con una serie di regole rigide e non facilissime da rispettare tutte le mattine in aula e sui mezzi di trasporto, comportamenti che stridono non poco. Tante le foto circolate ieri che lasciano pochi spazi a dubbi. Il tentativo portato avanti dall’amministrazione comunale di limitare il fenomeno imponendo la chiusura dei locali alle due funziona. Dopo le due. Prima, invece, la situazione non è mutata. E naturalmente i gestori dei locali non hanno colpe, avvenendo gli assembramenti all’esterno e non sul suolo da loro occupato. E nella notte in viale Maloggia una ragazzina di 16 anni è stata soccorsa per intossicazione etilica. «Alle 23 in via Dolzino c’era troppa gente - spiega un residente - . Almeno un centinaio di ragazzi erano accalcati. Sono stato alla finestra un’ora. Ho guardato bene cercando le mascherine. Quelle obbligatorie dalle 18 alle 6 dove non è possibile garantire il distanziamento. Ne ho contate ben tre».

