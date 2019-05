Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Precipita per 80 metri Muore infermiera Tragedia a Castiglione: la donna aveva 46 anni, era uscita con la zia per una passeggiata sul monte Gireglio, non distante dalla sua abitazione

Era salita sul monte Gireglio a quota mille metri in compagnia della zia e del cane per una passeggiata. Una donna di 46 anni, molto conosciuta e stimata in paese, ha trovato la morte proprio tra quei sentieri che in questi anni aveva battuto più volte e che conosceva molto bene.

Dai primi accertamenti pare che la donna sia morta sul colpo, dopo un volo di un’ottantina di metri. Una caduta accidentale che l’ha fatta finire in un dirupo tra le faglie di roccia che affiorano numerose in quell’area impervia. A trovarla ormai senza vita in quella trappola, le squadre di terra del Soccorso Alpino Lario Occidentale Ceresio, i primi a giungere sul posto insieme ai Vigili del Fuoco di San Fedele. A supporto, sono intervenute altre squadre specializzate della XIX delegazione lariana e i pompieri del Saf, il nucleo speleologico e fluviale. Purtroppo, nonostante i soccorsi giunti in massa e tempestivi, per la donna non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta.

Lascia il marito e un figlio.

