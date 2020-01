Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Morbegno, raccolte 1.102 firme per il viale «Si ripristini il senso di marcia» La petizione chiede al sindaco di riportare la circolazione sud-nord su via Ambrosetti.

Sono stati 1.102 le persone che hanno sottoscritto la raccolta firme per “il ripristino della viabilità come a ottobre 2019 di viale Ambrosetti e di via Martello”. «Ringrazio per la collaborazione - dice il consigliere comunale di minoranza Roberto Paruscio, che ha sostenuto la medesima causa dei firmatari in consiglio comunale -. Ora le firme verranno consegnate ufficialmente al sindaco della città». A lanciare la petizione è stato un gruppo di cittadini che ha avviato la sottoscrizione in diversi esercizi pubblici della città con l’obiettivo di contrastare i provvedimenti presi dall’amministrazione comunale sul viale, oggi a senso unico e con nuovi parcheggi, e sulla vicina via Martello, dove invece il senso unico è stato invertito. «Con un colpo di spugna si sono girate le spalle alla stazione - afferma Paruscio - stravolgendo senza ragione viale Ambrosetti che era il fiore all’occhiello dell’ex amministrazione Ruggeri, che è riuscita a inaugurarlo così come è stato fino all’altro giorno. Ora siamo tornati indietro di 30 anni: invece di togliere le macchine nel viale più importante e storico della città, ci aggiungiamo parcheggi».

Differente la visione del sindaco Gavazzi, che ha inteso trasformare il viale nella porta di accesso a Morbegno con il senso unico in salita (l’Ambrosetti oggi prevede un senso unico di marcia nord-sud) e la riorganizzazione dei parcheggi per risolvere la carenza di posti auto e la sosta selvaggia sul marciapiede davanti alle scuole. «Le petizioni sono tutte legittime occorre, però, fare delle precisazioni - ha spiegato il sindaco -. È bene ricordare che nella sua parte asfaltata prima viale Ambrosetti presentava due sensi di marcia con le auto che scorrevano in entrambe le direzioni; oggi, invece, transitano in una sola direzione: dunque non è stata eliminata una parte pedonale per metterne una trafficata. insomma, dal punto di vista dell’estetica delle auto l’assetto del viale non è stato modificato». L’intervento è, per la giunta, funzionale all’impegno a medio e lungo termine di creare due poli di parcheggi significativi: «Uno sul campo delle suore, l’altro su piazza Rivolta, solo così si potrà rivedere nella parte centrale urbana un allargamento della Zona a traffico limitato. Il nodo è: prima creare le alternative e dopo andare verso la prospettiva della disincentivazione al transito delle auto».

