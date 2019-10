Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Al via domani a Morbegno l’edizione numero 112 della Mostra del Bitto (Foto by archivio)

Morbegno, in vetrina una Valle tutta da gustare Si apre domani la Mostra del Bitto con assaggi, show cooking, visite guidate, spettacoli e musica. Testimonial Davide Mengacci e Erica Liverani - Bus navetta per collegare il centro di Morbegno al Polo fieristico.

Compie 112 anni la Mostra del Bitto, la più longeva manifestazione della provincia di Sondrio, che si terrà domani e domenica a Morbegno con degustazioni, show cooking, visite guidate, spettacoli e musica con Davide Mengacci e Erica Liverani quali testimonial. Quest’anno la manifestazione propone ai visitatori, perlopiù provenienti da fuori, un programma ricco e variegato, in grado di catturare l’attenzione di chi vuole scoprire un territorio e tutto ciò che lo rappresenta. Tra gli appuntamenti c’è soltanto l’imbarazzo della scelta: le degustazioni guidate da esperti assaggiatori, le visite al centro storico e al Giardino della biodiversità, la fattoria didattica, l’animazione per i bambini, gli spettacoli equestri, la musica e lo show cooking. Con due testimonial d’eccezione: Davide Mengacci, conduttore di “Ricette all’italiana” su Rete 4, che animerà la giornata di sabato, ed Erica Liverani, vincitrice di Masterchef, che cucinerà e incontrerà il pubblico domenica.

La Mostra del Bitto si sviluppa tra il centro e la zona nord, tra le piazze S. Antonio e Caduti per la libertà e le vie Vanoni, Garibaldi e Nani, e il Polo fieristico, e incontra altri due eventi di successo con i quali condivide il tema enogastronomico: Gustosando in Valtellina e Morbegno in cantina. A Morbegno il collegamento sarà comodo e veloce, grazie ai bus navetta gratuiti oppure divertente con il trenino.

Domani la mostra aprirà al pubblico alle 9, mentre la cerimonia d’inaugurazione, alla presenza di autorità, organizzatori ed espositori, si terrà alle 11 sul palco allestito nell’area eventi del Polo fieristico. Sin dal mattino Davide Mengacci si sposterà fra il centro e la zona nord per incontrare il pubblico, intervistare gli operatori presenti, entrare nei negozi e partecipare agli eventi: il pubblico avrà la possibilità di seguirlo anche sul grande schermo in piazza S. Antonio. Qui troveranno posto anche il palco per gli eventi e la via dello street food, con gli stand di operatori valtellinesi che serviranno specialità locali, sul lato sinistro, tavoli e sedie a disposizione dei visitatori su quello opposto. Davanti alla piazza partiranno e arriveranno gli autobus che collegheranno il centro città al Polo fieristico. Per la serata di sabato sono in programma il live show di Sempos e Fargetta in piazza, la cerimonia di premiazione del Concorso dei formaggi e del Festival della razza bruna al Polo fieristico.

In città i visitatori potranno scegliere tra le numerose proposte ideate da ristoratori e negozianti per “Oltre Bitto”: menù a tema, aperitivi valtellinesi, degustazioni, presentazioni di prodotti e operazioni promozionali. Nei due giorni dell’evento Valtellina Turismo metterà a disposizione alcune copie del ricettario “AssaporiAmo la Valtellina”, non solo una raccolta di ricette innovative e tradizionali ma una vera e propria guida al turismo enogastronomico in provincia di Sondrio. La domenica alle 15 al Polo fieristico Erica Liverani proporrà una sua personale creazione utilizzando al meglio i prodotti tipici valtellinesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA