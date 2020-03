Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Minuto di silenzio Un’emozione che unisce Bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio in piazza per le vittime del coronavirus. La commemorazione a Chiavenna (video)

Chi in completa solitudine, come il sindaco di Sondrio, Marco Scaramellini, chi affiancato dal parroco, come il primo cittadino di Chiavenna, Luca Della Bitta, chi con lo sguardo rivolto alla bandiera, come Patrizio Del Nero, alla guida di Albaredo per San Marco. Tutti a riprendere il momento solenne, in diretta Facebook o da postare sui social e sul sito del proprio Comune, per renderne partecipe la cittadinanza.

Costretta a casa dal coronavirus, la popolazione dei 77 Comuni di Valtellina e Valchiavenna è stata, comunque, invitata a partecipare, ciascuno nella propria abitazione, al minuto di silenzio per commemorare tutti coloro che hanno perso la vita a causa del terribile virus. Iniziativa lanciata da Gianfranco Gafforeli, presidente della Provincia di Bergamo, martoriata dall’emergenza. E subito sposata e sostenuta dall’Unione delle Province d’Italia (Upi), dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) e dalla Provincia di Sondrio.

Bandiere a mezz’asta, quindi, in tutti i municipi di Sondrio, ma anche d’Italia, perchè ieri era giornata di lutto nazionale, con, a mezzogiorno in punto, un momento di raccoglimento davanti al palazzo del Comune. A Chiavenna, rintocco di tutte le campane della città, fino a quella “madre” di San Lorenzo, e, subito dopo le note del “Silenzio”. Sull’attenti il sindaco e le forze di Polizia presenti. Quindi, la preghiera recitata forte e chiara dall’arciprete, don Andrea Caelli. Sindaco, polizia locale e dipendenti del Comune a semicerchio e distanza di sicurezza. Alle finestre, a riprendere il momento topico, i residenti. #distantimauniti.

