Milton, il ballerino che stregava le donne Ora fa l’artista nella sua casa di Uggiate Agli inizi degli anni Duemila era uno dei volto più popolari del piccolo schermo. Da un anno si è trasferito nel rione di Trevano Inferiore.

C’è stato un tempo, agli inizi degli anni Duemila, in cui era uno dei volti più noti del piccolo schermo. Milton Morales, ballerino, attore e modello di origini cubane, adesso è un distinto signore di 48 anni con la passione per i quadri. Da circa un anno ha deciso di trasferire la propria residenza a Uggiate e, da un paio di mesi a questa parte, ha traslocato nella frazione di Trevano Inferiore. Dove ha l’intenzione, come pare di capire dalle sue stesse parole, di trascorrere molti anni della sua vita.

Diventato famoso in Italia per essere stato protagonista di un famoso spot pubblicitario con Natalia Estrada, aveva conquistato il mondo della televisione. Prima come ballerino ed ospite fisso a “Buona Domenica” insieme a Paola Barale, Claudio Lippi, Massimo Lopez e Luca Laurenti. Ma nella sua carriera, c’è anche il ruolo di “tronista” al programma televisivo “Uomini e donne” oltre che una partecipazione al reality “La Fattoria”. Senza contare il ruolo di attore, come nella prima stagione di Caterina e le sue figlie. Poi, la decisione di tornare a Cuba.

Rientrato in Italia, ha posto il suo quartier generale in provincia di Como.

Nei giorni scorsi è stata pubblicata, attraverso i social, una sua fotografia, insieme ai quadri. E subito sono arrivati molti like e commenti di complimenti per le sue opere. Dalla sua Milton ha ringraziato via social i suoi vicini di casa di Trevano che gli hanno scattato la foto e ha scritto sulla sua pagina Facebook:«I miei vicini di casa sono il top».

