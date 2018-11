Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Montagna in Valtellina, località Carnale, gli alberi abbattuti (Foto by Luca Gianatti)

«Maltempo, in Valtellina la Regione è stata tempestiva» «E’ giusto anche dire che abbiamo contenuto i danni grazie agli interventi che, nel tempo, sono stati compiuti proprio nel contesto della salvaguardia idrogeologica del territorio - ha spiegato l’assessore massimo Sertori -. Se non avessimo fatto questi interventi, i danni sarebbero stati maggiori».

«Regione Lombardia è stata assolutamente tempestiva, mettendo a disposizione qualche milione di euro per sistemare le situazioni critiche che si sono venute a creare». Lo ha detto l’assessore regionale con delega a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori, giovedì mattina, a margine del tavolo territoriale che si è svolto a Sondrio. «E’ giusto anche dire che abbiamo contenuto i danni grazie agli interventi che, nel tempo, sono stati compiuti proprio nel contesto della salvaguardia idrogeologica del territorio - ha aggiunto -. Se non avessimo fatto questi interventi, i danni sarebbero stati maggiori».

«Ci preoccupa un po’ quanto è avvenuto soprattutto nel comparto boschivo - ha sottolineato Sertori -: bisognerà intervenire in modo tempestivo. Saranno pochi gli interventi da fare in questo momento, ma sicuramente questa primavera ci sarà la necessità di rimuovere gli alberi che sono stati abbattuti e pensare a come ripiantumarli con tipologie, in base all’altitudine e alla quota». «Anche su questo tema - ha concluso Sertori - c’è un tavolo aperto con gli altri assessori in Regione Lombardia e ci si muoverà in maniera veloce anche su questo problema».

© RIPRODUZIONE RISERVATA