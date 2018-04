Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

L’orso M18 colpisce vicino alla Valtellina Sbranati due asini Sarebbe successo all’esterno di una cascina di Cortenedolo, dopo il passo dell’Aprica

Sarebbe successo in un prato recintato all’esterno di una cascina di Cortenedolo, frazione di Edolo. Una scena choccante per i proprietari, che la mattina seguente al fatto si sono trovati di fronte le carcasse dei loro animali. L’orso avrebbe mangiato fino a sazietà, per poi lasciare in loco le carcasse e allontanarsi nella notte.

«M18», maschio di sei anni, era stato catturato il 10 marzo scorso dalla fototrappola di Stefano Locatelli, come già successo lo scorso ottobre. Ed è diventato ormai una preda usuale della macchina fotografica dell’appassionato naturalista del’alta Valle Brembana. Figlio di mamma «KJ1», nata in Trentino, e di Gasper, proveniente dalla Slovenia, «M18» è da circa un anno radiocollarato con Gps, quindi seguito nei suoi spostamenti dal servizio Foreste della Provincia di Trento.

Uscito dal letargo l’orso va in genere alla ricerca di cibo, dopo alcuni giorni: è onnivoro, ma si nutre al 70% di bacche, radici, germogli. Se capita, preda altri animali. Come successo in questi giorni nel Bresciano. Resta ancora in vigore, comunque, l’assicurazione di Regione Lombardia, per il risarcimento a chi subisse danni da un orso o da un lupo. Così come gli allevatori possono chiedere recinzioni elettrificate per prevenire gli attacchi.-

