Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Ligari-Rolla, strada asfaltata e buche sistemate Il Comune di Sondrio ha ultimato l’asfaltatura della pista, molto utilizzata da chi possiede una baita nella zona

È stato concluso l’intervento di asfaltatura degli ultimi tratti della strada agro-silvo-pastorale Ligari-Rolla-Forcola-Piastorba che ancora erano sterrati e difficilmente praticabili.

Dopo il primo lotto di lavori, del costo di 50mila euro, effettuato a luglio dello scorso anno, quest’estate è stato infatti portato a termine anche il secondo lotto, del costo di circa 30mila euro.

«C’erano ancora due tratti della strada che erano sterrati, preceduti e seguiti da tratti in asfalto – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Massera -. L’anno scorso abbiamo asfaltato 470 metri di strada, quest’anno ulteriori 300 metri. L’intervento non è stato limitato all’asfaltatura di questo ultimo lotto, ma abbiamo anche fatto eseguire alla ditta una cinquantina di microinterventi puntuali nel tratto compreso tra Ligari e Rolla di Sotto a sistemazione di una serie di buche e sconnessioni. Si tratta di un intervento molto richiesto dalla popolazione, e in particolare da chi usufruisce della strada per raggiungere le baite situate in quella parte alta della città, ma non solo. Quella splendida zona, infatti, è sempre più frequentata escursionisti che scelgono il monte Rolla per trascorrere una giornata all’aria aperta immersi nel verde, e la sistemazione della strada gioca quindi un ruolo strategico anche dal punto di vista turistico. Un ulteriore tassello, infine, del progetto dell’amministrazione comunale di valorizzazione della parte alta della città di Sondrio, un gioiello a cui porre particolare attenzione».

Va ricordato che il capoluogo ha raggiunto un accordo con Castione e Postalesio per gestire le strade montane sul Rolla. Per Sondrio si parla di circa 11 chilometri di tracciati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA