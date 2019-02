Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

L’e-commerce si vince con la qualità Intenso dibattito sabato sera promosso dal Rotary di Bormio sulle strategie da mettere in campo. Al termine della serata tre aziende (Brielli, Ski Trab e Piero Brianzoni) hanno ricevuto il “Premio produttività 2019”.

Alla ditta Brielli, che da quasi un secolo produce caramelle con ingredienti di prima qualità. A Ski Trab, leader mondiale nella produzione di sci per il fondo e l’alpinismo. E all’orafo Piero Brianzoni, quinta generazione di una storica famiglia di gioiellieri. A queste tre aziende, «che lavorano con le mani, la testa e il cuore» (le parole sono di Gionni Gritti, presidente di Confartigianato imprese Sondrio) è stato assegnato il “Premio produttività 2019”, istituito nel 2011 dal Rotary Bormio Contea, quale incoraggiamento e sostegno verso quelle piccole realtà artigianali sul territorio che, come Davide contro Golia, hanno saputo tener testa con dedizione e professionalità alla concorrenza dei giganti dell’e-commerce.

La consegna è avvenuta sabato sera, al termine di una serata durante la quale, su moderazione del socio Pino Brianzoni, si è affrontato il tema dell’impatto che Amazon e compagni stanno avendo sul commercio e sull’artigianato locali. Grazie anche alla testimonianza di Kaspar Howald, che ha illustrato il brand “100% Valposchiavo”, un progetto mirato a valorizzare i prodotti locali in funzione di un turismo di qualità, è emerso con chiarezza che le parole d’ordine per resistere sul mercato globale sono qualità del prodotto e legame con il territorio. In questa direzione va, per esempio, una recentissima iniziativa promossa dalla Latteria di Livigno, che è stata presentata sabato dal membro del Cda, oltre che socio Rotary, Peppino Longa: «Il nostro obiettivo è certificare che il latte, il formaggio, lo yogurt e il gelato venduti in Latteria sono prodotti con almeno l’80% di foraggio proveniente dai prati di Livigno. Per questo si è deciso di remunerare maggiormente quelle aziende che sapranno conferire latte con queste garanzie. Il prodotto finale costerà un po’ di più, ma avrà uno straordinario valore aggiunto».

«Un discorso simile - ha anticipato Brianzoni - è quello che sta portando avanti il Parco nazionale dello Stelvio, prossimo a formalizzare al marchio di certificazione “100% Parco dello Stelvio”. L’area protetta, la strada cantonale, l’acqua, il centro storico, gli eventi: tutto quello che è legato al nostro territorio dovrebbe essere valorizzato maggiormente, perché ha un’unicità che non può essere confusa con quanto offrono altri comprensori. Inoltre - ha aggiunto Brianzoni rivolto ai commercianti in sala - nelle zone turistiche come le nostre il consumatore, oltre all’imprescindibile qualità della merce e del servizio, vuole poter godere del piacere della scoperta e dell’acquisto».

Nel complimentarsi con la presidente del club, Silvia Cavazzi, per l’iniziativa del Rotary a sostegno dell’artigianato, Gionni Gritti della Confartigianato Sondrio - in sala con Fulvio Sosio, rappresentante della categoria in Alta valle - ha invitato il turismo a credere maggiormente nelle imprese locali, stabilendo con loro una sinergia.

