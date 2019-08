Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Lavori per la rete del metano: senso unico in via Stelvio a Sondrio Il cantiere con il restringimento di carreggiata sarà aperto da lunedì mattina alle 7,30 fino a venerdì alle 17,30.

Cantiere in vista su via Stelvio, da lunedì, e probabilmente pure qualche coda. Nel tratto di fronte all’ospedale, infatti, sul viale verranno effettuati degli scavi per il potenziamento della rete del metano che richiederanno l’istituzione del senso unico alternato, quindi non è difficile prevedere qualche rallentamento, soprattutto nei momenti di maggiore traffico. Certo il periodo aiuterà, con le scuole chiuse e molti sondriesi in partenza per le vacanze, ma chi non andrà in ferie farà bene a prendere nota della presenza del cantiere, magari scegliendo percorsi alternativi.

L’ordinanza emessa dalla polizia municipale scatterà domani mattina alle 7,30 e sarà in vigore fino a venerdì alle 17,30, con restringimento di carreggiata nell’area di via Stelvio compresa fra l’incrocio con via Brennero-via Credaro e l’intersezione con via Malta: a regolare il senso unico alternato saranno dei movieri, così da garantire il passaggio più scorrevole possibile. La presenza del cantiere comporterà anche l’eliminazione temporanea di alcuni posteggi: sempre da domattina a venerdì pomeriggio, infatti, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su via Stelvio all’altezza del civico 16 e nel tratto fra il numero 34 e il 74, oltre che sui tre stalli di via Brennero più vicini all’imbocco da via Stelvio. L’impresa esecutrice dell’intervento segnalerà la presenza del cantiere a debita distanza dalla zona interessata, come prevede l’ordinanza dei vigili, in modo che gli automobilisti possano eventualmente scegliere altri percorsi per raggiungere le rispettive destinazioni. Quello su via Stelvio non è l’unico intervento sulla rete del gas dell’estate: nelle scorse settimane si è lavorato in via Martiri della libertà, via Vanoni e Don Guanella.

