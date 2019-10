Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

L’astronauta Nespoli sarà a Sondrio Festival: «Grande opportunità» Macchina organizzativa in piena attività. Oltre seimila alunni già iscritti al programma didattico. «I nostri messaggi rivolti soprattutto ai più giovani».

Ha accompagnato adulti e ragazzi a scoprire gli ambienti naturali di tutto il mondo, quest’anno porterà il pubblico a guardare la Terra dallo spazio attraverso la testimonianza di chi lassù ha passato 313 giorni, in tante missioni.

Per l’edizione 2019 il Sondrio Festival avrà fra i suoi ospiti l’astronauta Paolo Nespoli, che sarà alla Mostra internazionale dei documentari sui parchi per la serata di venerdì 22 novembre e nella giornata di sabato 23: un insegnante d’eccezione per i ragazzi che partecipano all’attività didattica legata al festival, una persona con molte storie da raccontare per tutto il pubblico delle serate al Teatro Sociale. L’annuncio è arrivato in questi giorni da Assomidop, che sta sistemando gli ultimi dettagli organizzativi del programma didattico che da sempre è uno degli elementi portanti del festival: come nelle ultime edizioni, le attività saranno itineranti e coinvolgeranno le scuole di tutta la provincia, con undici giornate, oltre seimila alunni già iscritti e una ventina di centri coinvolti.

Dall’11 al 15 novembre Sondrio Festival sarà “in tour” sul territorio, dal 18 al 23 novembre le attività si terranno a Sondrio, fra il Mvsa, palazzo Martinengo, il Teatro Sociale, palazzo Guicciardi e due tensostrutture allestite in piazza Garibaldi. «L’attività con le scuole rappresenta una parte imprescindibile di Sondrio Festival a cui teniamo particolarmente - sottolinea Marcella Fratta, assessore alla Cultura e presidente di Assomidop -, poiché i messaggi che la manifestazione lancia sono rivolti innanzitutto ai più giovani. Il loro entusiasmo è contagioso e siamo felici di poterli accogliere a Sondrio e di organizzare attività sul territorio. Il tema della tutela ambientale è più che mai d’attualità e la novità è rappresentata dall’intraprendenza dei ragazzi, a loro vogliamo fornire nuovi stimoli». Per mettere in campo le attività didattiche servono «sforzi notevoli» sul piano economico e organizzativo, rimarca l’assessore, ma «sono in tutto ripagati dall’entusiasmo dei ragazzi».

E anche quest’anno le proposte di Sondrio Festival saranno all’insegna del motto “imparare divertendosi”, con attività improntate all’“edutainment”, l’intrattenimento educativo. «Partiamo dalla divulgazione per arrivare all’educazione - spiega Simona Nava, direttore di Sondrio Festival -. La conoscenza del territorio e degli ambienti naturali è fondamentale per far crescere una nuova coscienza ecologica e maturare la consapevolezza del ruolo che ciascuno di noi deve svolgere per la conservazione della natura». E quest’anno a proporre una prospettiva differente ci sarà anche Nespoli, che sarà fra i protagonisti di un convegno in calendario per sabato 23 novembre: la sua presenza è possibile grazie al contributo del Bim, spiegano da Assomidop, e il presidente del Consorzio Alan Vaninetti si è detto «orgoglioso di poter offrire ai ragazzi l’opportunità di ascoltare un astronauta e di confrontarsi con lui». Alla Midop manca ancora più di un mese ma c’è già un appuntamento speciale da segnare in agenda.

