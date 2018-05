Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

La ricostruzione del ponte crollato Sulla super per dieci mesi a 50 all’ora Il cantiere di Annone è un pericolo e l’Anas impone il limite sino al 2 marzo

«I lavori per la ricostruzione del ponte di Annone sono iniziati, ma ciò sarebbe dovuto succedere molto prima»: ad Annone, la posizione della minoranza resta critica sui tempi dei lavori, destinati a durare fino a marzo del prossimo anno; dopo tanto invocare l’opera, peraltro, non mancherà ora chi preferirebbe farne forse a meno, considerato il prezzo imposto a tutti coloro che percorrono la statale 36, nelle due direzioni: infatti da ieri, e sino al 2 marzo 2019, si viaggia a 50 all’ora nel tratto interessato proprio dal cantiere; lo ha deciso Anas.

Una velocità giustificata, appunto, dai lavori in corso, ma che – se rispettata - creerà non pochi problemi di deflusso del traffico su una delle arterie più trafficate e congestionate della Lombardia. La limitazione resterà in vigore sia da Lecco verso Milano, sia in direzione opposta e il provvedimento mira a garantire la «sicurezza in corrispondenza del cantiere per la ricostruzione del cavalcavia della provinciale 49 di sovrappasso alla statale 36». Qui, com’è risaputo, un crollo è avvenuto nell’ottobre 2016, determinando una vittima; a breve distanza, da novembre dello stesso anno, il ponte sulla 36 di Civate è chiuso al traffico in quanto ritenuto precario e dovrà essere ricostruito anch’esso.

