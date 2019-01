Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

La polenta? Sempre la più buona Nella hit dei piatti lombardi più amati È tra piatti tipici lombardi più amati assieme al risotto e alla cotoletta. Lo rivela il Rapporto sul turismo enogastronomico italiano

Passando in rassegna i dati del Rapporto, si evidenzia una continua crescita del turismo enogastronomico (+48% di interesse in un anno) e si può fare un identikit del turista buongustaio: nel 2018 ha rappresentato il 45% dei turisti italiani; nel 75% ha scelto una destinazione italiana, per il 17% sia Italia che estero, per l’8% solo l’estero. Nella classifica delle Regioni più desiderate spicca al 1° posto la Sicilia, seguita da Toscana, Emilia Romagna, Puglia, Campania, Lazio. La Lombardia è invece nelle retrovie: il turismo qui non è molto legato alla gastronomia, nonostante i lombardi siano al primo posto per numero di ristoranti, anche gourmet e di ristorazione ambulante. Una curiosità: i piatti tipici lombardi più conosciuti (e apprezzati) sono nell’ordine risotto, cotoletta e polenta.

Ma il Rapporto evidenzia anche le esperienze enogastronomiche preferite (era possibile esprimerne più di una), in poche parole cosa cerca il palato del turista. Nell’88% dei casi vuole mangiare piatti tipici del luogo in un ristorante locale; l’82% sceglie di visitare un mercato con prodotti del territorio; il 72% vuole visitare un ristorante o un bar storico; il 70% compra cibo da un food truck; il 67 % chiede di partecipare a un evento legato al cibo. In cima ai gusti e ai desideri vi sono le visite a una fabbrica di cioccolato, seguite da visite a un pastificio o una distilleria, infine la partecipazione a un percorso enogastronomico di più giorni organizzato.

