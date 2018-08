Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

La Morbegno del futuro: «Una nuova identità per il centro storico» Dopo viale Ambrosetti interventi anche in via Nani. «Anche la procedura per realizzare la nuova farmacia».

Tempo di opere pubbliche e di cantieri in città. Martedì sera nel corso del consiglio comunale sono state illustrate le voci relative agli interventi urbanistici, viabilistici e più in generale riguardanti i lavori sul territorio dei quali il sindaco Andrea Ruggeri anticipa i contenuti. Sui 220mila euro di avanzo, il Comune investirà poco più della metà della cifra in opere.

«Lasciando prudentemente fermo una parte della cifra a bilancio in attesa degli assestamenti nei conti previsti a settembre» precisa l’amministratore comunale. Fra questi investimenti vi sono i 10mila euro che andranno a favore della centralissima via Nani. L’obiettivo è «creare, in continuità con viale Ambrosetti, un unico boulevard che si allungherà sino alla stazione ferroviaria». Riqualificazione urbana partita in questi giorni con il corposo intervento su viale Ambrosetti i cui lavori stanno procedendo «con non troppi disagi, grazie anche alla pazienza di commercianti e residenti». In via Nani si darà più spazio a verde pubblico, marciapiedi, in un centro più a misura di pedoni.

«Si tratta di un primo passo per dare una nuova identità al triangolo del centro storico - spiega il sindaco Andrea Ruggeri - con 10mila euro a disposizione, stiamo limando gli ultimi accorgimenti progettuali che vogliono riposizionare i parcheggi su un unico lato, mettendo delle alberature, prevedendo delle porzioni pedonabili secondo un progetto lineare e semplice che abbiamo voluto per ridare vivibilità e visibilità urbana alla zona: se viale Ambrosetti è il corridoio nobile di accesso al centro, le zone limitrofe diventano il salotto buono di Morbegno». Si interviene anche sull’area pubblica con un camminamento per darle una veste urbana. In questo modo il Comune dà una risposta agli abitanti della zona nord della cittadina che, a più riprese e forti di una raccolta firme, si sono lamentati dello stato di salute dell’area Passerini, nota ai morbegnesi come area pubblica, lo spiazzo verde frutto del lascito di un benefattore al Comune, che si estende accanto a via Merizzi. Si interviene anche su via V Alpini.

«A settembre si partirà con l’intervento su una zona di sosta fra via Arcolasco e via V Alpini, un’area strategica perché qui sorgerà la quarta farmacia». Nelle linee programmatiche del bilancio, è stata, infatti, inserita«la procedura relativa alla realizzazione della nuova farmacia che stiamo ultimando, riprendendo una delibera del 2013. La sede sarà nella zona nord e si sta ragionando sul valore dei canoni per definire esattamente lo stabile destinato a questo servizio». Il Comune poi partecipa con 40mila euro (gli altri 40mila euro sono a carico della società che gestisce il settore, la Secam) per il collettore delle frazioni retiche e, per 28mila euro, divisi fra Comune e pro loco della frazione per la sistemazione del parco giochi di Paniga. Si sta lavorando anche con le fondazioni Mattei e Promor ad esempio per la riqualificazione del lavatoio di via Margna.

