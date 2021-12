Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Stretta sull’uso e sulla tipologia delle mascherine da usare in questa difficile fase (Foto by foto Gianatti)

La corsa all’acquisto delle mascherine Ffp2 Boom nelle farmacie Il fenomenoLe scorte si stanno velocemente riducendo Va meglio nei supermercati e nelle grandi catene Attesa per l’arrivo di nuovi stock a partire da domani

Con l’introduzione dell’obbligo di mascherina Ffp2 in alcuni luoghi al chiuso, anche a Sondrio è partita la caccia alla protezione. A tal punto che ieri pomeriggio nella farmacia di turno – la comunale 1 di via Nazario Sauro – ne erano rimaste ben poche, solo colorate e tutte singole, al prezzo di 2 euro l’una. Esaurite, invece, le classiche bianche, disponibili, fino a qualche giorno fa, anche in pacchetti da 10 o da 20.

Nella primavera del 2020

La corsa alla Ffp2 fa tornare alla memoria i duri mesi del primo lockdown, nella primavera del 2020, quando anche soltanto le chirurgiche erano diventate quasi introvabili e le poche disponibili erano in vendita a prezzi esorbitanti. «Da venerdì – spiegano dalla farmacia comunale – abbiamo registrato il boom di mascherine Ffp2. Continuiamo a vendere anche quelle chirurgiche, ma in proporzione negli ultimi giorni stanno andando praticamente solo le altre».

Sono invece ormai un vecchio ricordo le cosiddette mascherine di comunità, ossia quelle di stoffa, dispositivi di protezione artigianali diffusi proprio nel periodo in cui non si riusciva a trovare altro. Un bene prezioso, allora, che aveva messo in moto anche tanta creatività: basti pensare all’iniziativa di tantissimi valtellinesi e valchiavennaschi in attività, durante tutto il primo lockdown, per fabbricarne dozzine e dozzine, tutte colorate e simpatiche. Si trattava di mezzi per ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana che, però, valutato il limitato potere filtrante, non sono mai stati classificati quali dispositivi medici, a differenza delle mascherine chirurgiche e, a maggior ragione, delle Ffp2.

Ora aspetta a breve un nuovo stock, come riferiscono dalla farmacia comunale. «È previsto un rifornimento per martedì pomeriggio (ossia domani, ndr). Abbiamo trovato un fornitore e ora stiamo attendendo la consegna».

Grande distribuzione

Qualche disponibilità in più nella grande distribuzione, ossia in supermercati e catene di prodotti per l’igiene personale e della casa. Qui – e allo stesso modo online – è possibile trovare Ffp2 a prezzi inferiori, specialmente quando si tratta di grandi quantitativi. È ipotizzabile, tuttavia, che la crescente concorrenza sul mercato e la sempre maggiore disponibilità – vista la richiesta – porteranno, nel corso del tempo, a una cifra inferiore.

Di fronte al dilagare della variante Omicron, è obbligatorio questo tipo di protezione più performante su tutti i mezzi pubblici, sia quelli a lunga percorrenza, sia per il trasporto pubblico locale. Al momento, dunque, può diventare una spesa particolarmente significativa per le tasche dei tanti pendolari che, ogni giorno, devono prendere il treno o l’autobus per recarsi sul posto di lavoro.

Obbligatoria – fino alla fine dello stato d’emergenza, come previsto dal “decreto Natale” – la Ffp2 anche per visitare mostre nei musei e per assistere a spettacoli al cinema o a teatro, ma anche in occasione di eventi sportivi, tanto al chiuso – in palazzetti, ad esempio –, quanto negli stadi all’aperto. In tutti gli altri luoghi al coperto (come, ad esempio, bar, ristoranti, negozi e chiese) basterà ancora la mascherina chirurgica.

Fino al 31 gennaio sarà necessario indossare la protezione anche all’esterno. Pur non essendo, anche in questo caso, indispensabile la Ffp2, già ieri per le vie di Sondrio questo tipo di mascherina andava per la maggiore.

