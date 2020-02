Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

«Io, cinese in Valle. Non ho paura del virus. E gli affari vanno» Cristina Ji gestisce un megastore lungo la statale 38 a Morbegno, è integrata da anni. «Allarmismo esagerato, non temo per i miei in Cina».

Non c’è paura, tutto è aperto. La Valtellina non è Milano, la statale 38 non è via Paolo Sarpi, la “Chinatown” meneghina nella quale i clienti di rosticcerie e negozi sembrano essersi eclissati a causa del panico. Da noi, nelle zone del commercio animato dalle merci provenienti dalla Terra del dragone non si registrano flessioni, imprenditori e articoli cinesi non sembrano per niente allarmati dalla crisi alimentata dall’ansia per il contagio da coronavirus.

I negozi cinesi, soprattutto gli store, grandi magazzini con assortimento vario e generalista continuano ad avere clientela, buoni flussi alle casse. A Morbegno l’Iper d’Oriente macina vendite come tutti i giorni, la gente compra accessori, articoli d’abbigliamento, lampadine, detersivi. Alla cassa, operativa e sorridente una commessa valtellinese, affiancata dalla titolare, «Problemi legati alla paura per il coronavirus, nessuno – commenta sicura quest’ultima – in Valtellina, il virus non c’è, in Italia il virus non c’è, per noi il lavoro non ha subito nessuna variazione, è tutto normale».

La titolare si chiama Cristina Ji, è un monumento alla migliore integrazione tra Italia e Cina. Parla molto bene la nostra lingua nazionale, è in Valle da tanti anni con la famiglia. Ha gestito un megastore a Cosio Valtellino più un bar pizzeria e ristorante. È simpatica, ha sempre parlato volentieri con i giornalisti, dal 2016 ha ampliato le superfici di vendita rilevando l’ex emporio e show room Pezzini, il mobilificio. «La paura che si sta registrando in altri luoghi d’Italia, come ad esempio Roma, ma anche Milano – prosegue Ji- è esagerata. Non c’è nessun motivo per diffondere allarme, ce lo dicono tutte le informazioni, sappiamo dalle fonti ufficiali che gli ammalati in Italia sono pochissimi, isolati, c’è grande cautela e non circola il virus. È tutto lontano. La Cina – afferma – ha fatto un grande lavoro per contenere il diffondersi della malattia, c’è efficienza, c’è serietà».

Cristina non è neanche preoccupata per i suoi parenti in Cina. «La mia provincia di origine - spiega - è molto lontana da Wuhan, non ho nessun motivo di allarme. Consideriamo – precisa – che il nostro Paese di origine è grande, forse non ci si rende conto». Sorride, la sua testimonianza è all’insegna del realismo, il virus in Valtellina non c’è, non c’è in Lombardia. E non ha indecisioni nell’indicare un orizzonte non così complesso rispetto al futuro.

«L’evoluzione della situazione non mi preoccupa, lavoriamo tranquilli. Noi – dice anche – viviamo qui da tanti anni, e non si devono avere dubbi sulla Cina». Serra i pugni, davanti a sé, sorridente, come chi affronta senza paura una sfida. «La Cina è una grande nazione, è forte, la Cina ce la farà».

