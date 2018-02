Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Innevamento, accordo a tre per avere l’acqua Il protocollo: i Comuni di Aprica e Corteno Golgi e la Regione hanno sottoscritto l’impegno congiunto. Oltre alle riserve idriche, si parla di patti di sviluppo.

Prima di tutto individuare soluzioni progettuali per garantire il reperimento e l’accumulo delle risorse idriche necessarie a tutto il comprensorio sciistico di Aprica e Corteno per l’innevamento artificiale e, in seconda battuta, verificare la possibilità di avviare in via sperimentale un “patto territoriale”, in attuazione della Legge regionale 40/17 per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità del comprensorio Aprica-Corteno, con la definizione delle modalità di sviluppo e di gestione delle infrastrutture che possano consentire agli enti locali di attivare politiche condivise in una prospettiva di medio-lungo periodo, o di altro strumento di programmazione negoziata.

È questo il contenuto del protocollo d’intesa finalizzato allo studio di forme di innovazione del comprensorio sciistico di Aprica-Corteno siglato, giovedì sera, nella sala consiliare di Aprica fra la Regione Lombardia, rappresentata da Ugo Parolo sottosegretario alle Politiche della montagna, i Comuni di Aprica e Corteno Golgi con i rispettivi sindaci Dario Corvi e Martino Martinotta. La quasi totalità del comprensorio sciistico attualmente è coperta da impianti di innevamento artificiale, strutturati su di una complessa rete di sottoservizi (tubazioni interrate, pompe, compressori, pozzetti) che distribuiscono l’acqua ad una serie di cannoni a ventola e di staffe ad alta pressione “a giraffa o lance”. Un impianto che costituisce un’importante dotazione per coprire con l’innevamento artificiale, in condizioni di temperature ottimali, la gran parte del comprensorio sciistico. Ad oggi, però, la riserva idrica a disposizione dell’innevamento artificiale viene alimentata principalmente dal lago Palabione, che rappresenta anche la riserva idrica del paese, e da una serie di piccole vasche di accumulo, che complessivamente possono accumulare 70mila metri cubi d’acqua. Riserva che risulta insufficiente a garantire la copertura totale dell’intero comprensorio. Da qui la necessità di trovare soluzioni diverse.

«Il protocollo mira a trovare forme nuove di approvvigionamento idrico sia a scopi civili sia, soprattutto, per l’innevamento artificiale – spiega il sindaco Corvi -. Si apre ora una finestra dove i Comuni di Aprica e Corteno e la Regione, nei primi sei mesi, si impegnano ad individuare le proposte da mettere in campo. In sostanza, è una fase preliminare di studio da attuare insieme alle società degli impianti di risalita con le quale abbiamo, a latere, attivato un altro protocollo di intesa. Al termine di questo periodo e in base agli esiti, capiremo che tipo di soluzione faccia il caso nostro: se costituire una società pubblica che possa fare questo tipo di investimenti oppure un classico accordo di programma».

L’idea è di provare, in forma sperimentale, a concretizzare la Legge 40 che prevede l’avvio di patti territoriali per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità dei territori montani, con l’obiettivo di definire le modalità di sviluppo e di gestione delle infrastrutture di interesse pubblico legate al tema sciistico. Parolo stesso ha ribadito quanto gli impianti di risalita siano importanti e che occorra continuare a credere nella montagna. «Ad Aprica, come nel resto della regione, le società degli impianti hanno un forte indebitamento: la creazione di una società pubblica potrebbe favorire investimenti oggi impossibili - continua il sindaco di Aprica -. La domanda è: cosa vogliamo fare da qui a dieci anni? Credo che, a parte gli enti locali, la base di partenza debba venire dal territorio con la partecipazione degli impianti, ma anche degli altri soggetti economici». Per ora il protocollo interessa solo Aprica e Corteno, ma l’idea è di allargarlo in futuro - da qui si spiega la presenza ad Aprica del presidente della Provincia, Luca Della Bitta - alla Provincia di Sondrio e Comunità montane.

