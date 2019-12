Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Infermieri laureati: «Porte spalancate nei nostri ospedali» Grande festa a Faedo per i nove ragazzi. E per il lavoro «c’e solo l’imbarazzo della scelta». Per l’anno accademico in corso gli iscritti sono 111.

Gli infermieri neolaureati che entrano nel mondo del lavoro «hanno solo l’imbarazzo della scelta», ma «se vorrete restare in Valtellina, noi vi aspettiamo a braccia aperte». È l’invito rivolto dal direttore generale dell’Asst Tommaso Saporito ai giovani che nei giorni scorsi si sono laureati in Infermieristica alla sede di Faedo dell’Università di Milano Bicocca.

L’occasione è stata l’ormai tradizionale festa del corso di laurea, ieri mattina nella sala polifunzionale “Massimo Bettini”, per applaudire i giovani che hanno concluso il loro percorso di studi e dare il benvenuto alle 51 matricole, numero in crescita rispetto allo scorso anno.

Un momento di festa per i ragazzi che si sono laureati a novembre - Alessia Acquistapace, Chiara Gusmeroli, Arianna Macrì, Gabriella Negri, Cristina Pedrana, Michele Porzio, Silvia Rofinoli, Emanuela Venosta e Paolo Vitali - e anche un’occasione per riflettere sulla realtà e sulle prospettive della professione infermieristica.

Un ruolo «importantissimo per tutta la comunità», ha sottolineato il prefetto Salvatore Pasquariello, ricordando ai ragazzi che da infermieri saranno «operatori di professionalità ed esperti di umanità». E un ruolo che negli anni è cambiato, con un riconoscimento sempre maggiore dell’importanza della professione, ha rimarcato il prorettore dell’Università di Milano Bicocca Erik Sganzerla: «Gli infermieri sono l’asse portante per realizzare la centralità del paziente - ha detto ai ragazzi -, sono sicuro che lascerete un’impronta, che in questa professione darete un senso importante alla vostra vita». A dare il “benvenuto” ai neolaureati nella professione, il rappresentante dell’Opi Ercole Piani e il dirigente infermieristico Tonino Trinca Colonel, che hanno evidenziato la positività del rapporto che si instaura fra infermieri e studenti nel corso dei tirocini e delle attività della facoltà. Per diventare infermieri servono «molti sacrifici», ha aggiunto Saporito, ma poi vengono ripagati: «Salverete molte più vite di quanto crediate ora - ha detto il direttore generale dell’Asst -, avrete grandi soddisfazioni se farete questo lavoro con passione e con amore». Passione e curiosità sono gli elementi chiave secondo

Lorella Cecconami

Loredana Luzzi,

Stefania De Mauro

Franco Angelini

Tiziano Maffezzini

Per l’anno accademico 2019 - 2020 la sede di Faedo conta 111 iscritti, ha spiegato Carmela Ongaro, direttore del corso: in maggioranza provengono dalla Lombardia, ma ci sono anche studenti di Veneto, Marche, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria. Proprio sull’esperienza di una matricola che arriva da Foggia è incentrato il video realizzato dai neolaureati come saluto all’università e a Faedo, un filmato ironico e divertito che racconta il primo impatto con una piccola realtà montana e poi un percorso fatto di studio e amicizie che ha fatto diventare il paese «un pezzo del nostro cuore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA