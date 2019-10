Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Incidenti stradali, netto calo a Morbegno Il rapporto Aci-Istat rivela una diminuzione del 40% nella città del Bitto, così come per il numero dei feriti. Il primato di scontri rimane a Sondrio, mentre un aumento si è registrato anche a Tirano passato da 12 a 21 casi.

A Morbegno gli incidenti stradali calano quasi del 40%, con il numero di feriti più che dimezzato, Sondrio resta il Comune con il maggior numero di sinistri sul proprio territorio, a Tirano si passa da 12 a 21 casi, per fortuna con un aumento molto contenuto delle persone ferite. Ad affermarlo è il report Aci-Istat 2018 presentato mercoledì, che oltre all’analisi a livello provinciale fornisce anche i dati sulla sicurezza stradale Comune per Comune. Il quadro generale di Valtellina e Valchiavenna segnala, come riferito ieri, un aumento di incidenti e vittime sulle strade in controtendenza rispetto ai dati nazionali, con l’unico elemento positivo del calo delle persone ferite: in provincia infatti si contano 454 incidenti contro i 439 del 2017, con 22 morti – lo stesso numero della provincia di Lecco – contro 13 dell’anno precedente, mentre i feriti passano da 720 a 710.

In questo contesto spicca il dato di Morbegno, dove dai 25 incidenti con 40 feriti del 2017, si è passati nel 2018 a 16 scontri con 19 feriti sul territorio comunale. Sempre in Bassa Valle, invece, si registra un aumento di incidenti a Cosio: sono stati 32 lo scorso anno contro i 24 del 2017, ma fortunatamente non si sono registrate vittime – due persone erano morte nel 2017 –, mentre il numero di feriti risulta in diminuzione: da 47 a 43.

Il capoluogo anche lo scorso anno è stato il Comune con il maggior numero di incidenti registrati sul proprio territorio, d’altra parte è anche il centro con il maggior parco di veicoli circolanti: a Sondrio infatti il report Aci-Istat conteggia 59 scontri nel 2018 contro 55 del 2017, con due persone decedute e 84 feriti contro 75 dell’anno precedente.

Nel Sondriese l’indagine dell’Automobile club segnala anche un leggero aumento di incidenti a Berbenno, da 14 a 17, purtroppo con una vittima, nonché a Castione, dove i casi passano da 9 a 10, con due persone decedute. Sul territorio comunale di Tirano, invece, gli scontri sono quasi raddoppiati: nel 2017 il rapporto Aci-Istat aveva contato 12 casi, lo scorso anno sono stati 21, con 29 feriti contro i 21 dell’anno precedente.

Incidenti in calo a Teglio, purtroppo però sul territorio comunale si è registrata una vittima: i casi passano da 21 a 14, con un numero di feriti che scende da 53 a 22. A Bormio la situazione è rimasta invariata, otto incidenti con nove feriti, mentre a Livigno il numero di scontri è dimezzato, nove casi contro i 18 del 2017, ma sono morte due persone (nel 2017 si era registrata una vittima), mentre i feriti sono calati da 26 a 11. Anche sul territorio comunale di Sondalo nel corso del 2018 due persone sono morte sulle strade, mentre il numero di feriti risulta in calo, 14 contro 22, a fronte di un aumento degli scontri verificatisi in zona: 13 contro i 10 del 2017.

Negli altri Comuni della provincia sono distribuiti i 271 incidenti che portano al totale provinciale di 454. Numeri su cui riflettere, hanno ricordato ieri il vice presidente dell’Aci di Sondrio Riccardo Redaelli e il direttore Roberto Conforti, perché gli incidenti stradali restano un fenomeno «con costi sociali pesantissimi e spesso sottovalutati».

